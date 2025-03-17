Эдди ХАУ: «Проклятие Ньюкасла? Всегда верил, что это лишь в наших головах»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу в финале Кубка Лиги над «Ливерпулем» (2:1):

«Я твердо верю, что все в наших руках. Для меня важно было сосредоточиться на выполнении. Хочу отметить «Ливерпуль». Они были лучшей командой в АПЛ в этом году, и мы знали, что должны поднять свою игру, чтобы иметь хоть какие-то шансы. Нам нужно было, чтобы все показали свой максимум, и я считаю, что они это сделали. Также хочу отдать должное тому, как «Ливерпуль» вел себя после поражения. Мы были в такой ситуации два года назад – это ужасное чувство. Я считаю, что они действительно вели себя с достоинством – тренер и игроки, это было очень достойно. Что касается проклятия, то я всегда верил, что это было только в наших головах.

Я рад за других, очень рад за игроков. У каждого из нас своя история. Мне нравится работать с ними каждый день, я горд быть их лидером. Я так рад, что болельщики получили этот трофей, чтобы завершить долгое ожидание. Надеюсь, что в будущем мы сможем выиграть еще. Это удивительно, что футбол может дать такую возможность. Это один из редких видов спорта, который дает людям дни, которые они всегда будут помнить. С таким долгим ожиданием мы никогда не забудем это. Я точно не забуду. Мы играли против отличных соперников, лучшей команды в АПЛ в этом сезоне.

Надеюсь, что это станет первым, но это не гарантировано, хотя я считаю, что это доказывает, что мы можем это сделать. Я никогда не сомневался в нашей способности поднять уровень игры. Но таких шансов не так много, не так много финалов. Сегодня мы должны были попытаться воспользоваться этой возможностью, и игроки прекрасно и впечатляюще справились с задачей под давлением. Это также доказывает, что мы можем смешивать нашу игру даже против лучших. Теперь наша задача – стараться попадать в такие финалы чаще».

«Ньюкасл» завершил 70-летний период ожиданий болельщиков после предыдущего трофея в Англии.