Ливерпуль – Ньюкасл – 1:2. Трофей Кубка лиги для сорок. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Кубка английской лиги
Вечером 16 марта прошел финал Кубка английской лиги 2024/25, в котором встречались Ливерпуль и Ньюкасл (1:2).
Команды играли в Лондоне на стадионе Уэмбли.
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Голы у сорок забили Дэн Берн в конце первого тайма и Александер Исак после перерыва.
В конце игры красные отыграли один мяч усилиями Федерико Кьезы. VAR подтвердил, что гол забит без нарушений правил.
Для сорок это первая победа в Кубке лиги.
Кубок английской лиги 2024/25
16 марта 2025 года, Лондон, Уэмбли
Ливерпуль – Ньюкасл – 1:2
Голы: Федерико Кьеза, 90+4 – Дэн Берн, 45, Александер Исак, 52
Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате (Джонс, 57), Куанса, Макаллистер (Гакпо, 67), Гравенберх (Кьеза, 74), Диас (Эллиотт, 74), Собослаи, Салах, Диогу Жота (Нуньес, 57)
Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Тонали, Бруно Гимараеш, Жоэлинтон, Барнс (Уиллон, 81), Мерфи (Крафт, 90), Исак (Уилсон, 81)
Предупреждения: Кьеза, 90+8 – Поуп, 90
Видеообзор матча
События матча
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