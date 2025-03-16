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Кубок Английской лиги
Ливерпуль
16.03.2025 18:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
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Англия
16 марта 2025, 23:07 | Обновлено 16 марта 2025, 23:12
923
0

Ливерпуль – Ньюкасл – 1:2. Трофей Кубка лиги для сорок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка английской лиги

16 марта 2025, 23:07 | Обновлено 16 марта 2025, 23:12
923
0
Ливерпуль – Ньюкасл – 1:2. Трофей Кубка лиги для сорок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 марта прошел финал Кубка английской лиги 2024/25, в котором встречались Ливерпуль и Ньюкасл (1:2).

Команды играли в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Голы у сорок забили Дэн Берн в конце первого тайма и Александер Исак после перерыва.

В конце игры красные отыграли один мяч усилиями Федерико Кьезы. VAR подтвердил, что гол забит без нарушений правил.

Для сорок это первая победа в Кубке лиги.

Кубок английской лиги 2024/25

16 марта 2025 года, Лондон, Уэмбли

Ливерпуль – Ньюкасл – 1:2

Голы: Федерико Кьеза, 90+4 – Дэн Берн, 45, Александер Исак, 52

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате (Джонс, 57), Куанса, Макаллистер (Гакпо, 67), Гравенберх (Кьеза, 74), Диас (Эллиотт, 74), Собослаи, Салах, Диогу Жота (Нуньес, 57)

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Тонали, Бруно Гимараеш, Жоэлинтон, Барнс (Уиллон, 81), Мерфи (Крафт, 90), Исак (Уилсон, 81)

Предупреждения: Кьеза, 90+8 – Поуп, 90

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ливерпуль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
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Ливерпуль Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Ньюкасл видео голов и обзор Дэн Берн Федерико Кьеза Александер Исак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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