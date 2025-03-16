Вечером 16 марта прошел финал Кубка английской лиги 2024/25, в котором встречались Ливерпуль и Ньюкасл (1:2).

Команды играли в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Голы у сорок забили Дэн Берн в конце первого тайма и Александер Исак после перерыва.

В конце игры красные отыграли один мяч усилиями Федерико Кьезы. VAR подтвердил, что гол забит без нарушений правил.

Для сорок это первая победа в Кубке лиги.

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Кубок английской лиги 2024/25

16 марта 2025 года, Лондон, Уэмбли

Ливерпуль – Ньюкасл – 1:2

Голы: Федерико Кьеза, 90+4 – Дэн Берн, 45, Александер Исак, 52

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате (Джонс, 57), Куанса, Макаллистер (Гакпо, 67), Гравенберх (Кьеза, 74), Диас (Эллиотт, 74), Собослаи, Салах, Диогу Жота (Нуньес, 57)

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Тонали, Бруно Гимараеш, Жоэлинтон, Барнс (Уиллон, 81), Мерфи (Крафт, 90), Исак (Уилсон, 81)

Предупреждения: Кьеза, 90+8 – Поуп, 90

Видеообзор матча