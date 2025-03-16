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Кубок Английской лиги
Ливерпуль
16.03.2025 18:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
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Англия
16 марта 2025, 20:34 | Обновлено 16 марта 2025, 20:54
1628
14

Ньюкасл переиграл Ливерпуль и завоевал Кубок английской лиги

Голы у сорок забили Дэн Берн и Александр Исак

16 марта 2025, 20:34 | Обновлено 16 марта 2025, 20:54
1628
14
Ньюкасл переиграл Ливерпуль и завоевал Кубок английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 марта прошел финал Кубка английской лиги 2024/25, в котором встречались Ливерпуль и Ньюкасл.

Команды играли в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Голы у сорок забили Дэн Берн в конце первого тайма и Александер Исак после перерыва.

В конце игры красные отыграли один мяч усилиями Федерико Кьезы. VAR подвердил, что гол забит без нарушений правил.

Для сорок это первая победа в Кубке лиги. Лидеры по количеству трофеев в Кубке английской лиги: Ливерпуль (10), Манчестер Сити (8), Ман Юнайтед (6), Челси, Астон Вилла (по 5), Тоттенхэм, Ноттингем Форест (по 4), Лестер (3), Арсенал, Норвич, Бирмингем, Вулвз (по 2).

Кубок английской лиги 2024/25

16 марта 2025 года, Лондон, Уэмбли

Ливерпуль – Ньюкасл – 1:2

Голы: Федерико Кьеза, 90+4 – Дэн Берн, 45, Александер Исак, 52

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате (Джонс, 57), Куанса, Макаллистер (Гакпо, 67), Гравенберх (Кьеза, 74), Диас (Эллиотт, 74), Собослаи, Салах, Диогу Жота (Нуньес, 57)

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Тонали, Бруно Гимараеш, Жоэлинтон, Барнс (Уиллон, 81), Мерфи (Крафт, 90), Исак (Уилсон, 81)

Предупреждения: Кьеза, 90+8 – Поуп, 90

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 14
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Octopus
Спустя 4 года от покупки саудовские шейхи таки взяли первый трофей
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+5
Lulinnha
Заслуженная победа ! Можно только поздравить фанов Ньюкасла ! Они достойны успехов во всех турнирах. 
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+2
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Leon Killer
Ливерная колбаса протухла
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0
Saar
Жесть. ЛЧ -аут, тут  теж аут. Перехвалили Салаха.
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0
AK.228
Отлично!!
Отхлестали ливерку 
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-2
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ptolemeus
Гарно винесли помийку. Дайте вгадаю - Бревнуньєс знову грав як тупе бревно?)
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Fuz1982z
агов де ваш ванючий ліверпуль фанати де ви дали ва в попу а всі так хвалили лівер ще й бажаю їм просрати чемпіонство то так і буде
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-2
Микола Унгурян
Такими темпами то і чемпіонство просруть - кубок Англії, лігу чемпіонів, зараз кубок ліги…
Може їм всією командою до костелу сходити і Салаха охрестити
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-2
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