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Фулхэм
16.03.2025 15:30 – FT 2 : 0
Тоттенхэм
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Англия
16 марта 2025, 17:23 |
679
1

Арсенал без участия Зинченко обыграл Челси. Тоттенхэм продолжает падение

Завершились еще 2 матча 29-го тура АПЛ

16 марта 2025, 17:23 |
679
1
Арсенал без участия Зинченко обыграл Челси. Тоттенхэм продолжает падение
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 марта, состоялись 2 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» на своем поле одолел «Челси», аналогичная ситуация сложилась в матче «Фулхэм» – «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном поединке тура между «Арсенал» и «Челси» счет был открыт довольно быстро – уже на 20-й минуте забитым мячом после подачи углового отметился Микель Мерино. В итоге этот гол оказался единственным во встрече и принес «канонирам» минимальную победу. Украинец Александр Зинченко всю игру провел в запасе «Арсенала».

«Фулхэм» и «Тоттенхэм» долго не могли порадовать болельщиков голами, но на 78-й минуте первый гол во встрече наконец-то забил Родриго Мунис, а через 10 минут добил «шпор» их экс-игрок Райан Сессеньон.

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Арсенал – Челси – 1:0
Голы: Мерино, 20

Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Мунис, 78, Сессеньон, 88

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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PullBen
Тоттенхем та МЮ змагаються між собою у кого більш вірні фанати, а то після цього сезону їх кількість явно сильно впала)
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