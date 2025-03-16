Арсенал без участия Зинченко обыграл Челси. Тоттенхэм продолжает падение

В воскресенье, 16 марта, состоялись 2 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» на своем поле одолел «Челси», аналогичная ситуация сложилась в матче «Фулхэм» – «Тоттенхэм».

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В центральном поединке тура между «Арсенал» и «Челси» счет был открыт довольно быстро – уже на 20-й минуте забитым мячом после подачи углового отметился Микель Мерино. В итоге этот гол оказался единственным во встрече и принес «канонирам» минимальную победу. Украинец Александр Зинченко всю игру провел в запасе «Арсенала».

«Фулхэм» и «Тоттенхэм» долго не могли порадовать болельщиков голами, но на 78-й минуте первый гол во встрече наконец-то забил Родриго Мунис, а через 10 минут добил «шпор» их экс-игрок Райан Сессеньон.

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Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Арсенал – Челси – 1:0

Голы: Мерино, 20

Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Мунис, 78, Сессеньон, 88