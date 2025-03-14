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Чемпионат Англии
Фулхэм
16.03.2025 15:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
14 марта 2025, 20:32 |
65
0

Фулхэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 марта в 15:30 по Киеву

14 марта 2025, 20:32 |
65
0
Фулхэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Фулхэм

В предыдущих матчах «Фулхэм» чередовал победы и поражения. «Фулхем» одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:1), уступил «Кристал Пэлас» (0:2), обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) и уступил «Брайтону» (1:2). Команда расположилась в середине турнирной таблицы, а точнее на десятом месте. «Фулхэм» набрал 42 очка, что делает его ближе к зоне еврокубков, чем к зоне борьбы за выживание. При этом у «Фулхэма» отрицательная разница мячей в домашних матчах.

Тоттенхэм

Текущий сезон «Тоттенхэм» не может занести себе в актив. У команды был кризис, который, казалось, удалось преодолеть. «Тоттенхэм» одержал несколько побед подряд, но затем уступил «Манчестер Сити» (0:1), а в предыдущем туре сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 13 позицию. 13 марта «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл нидерландский «АЗ» (3:1). В первом поединке «Тоттенхэм» проиграл 0:1, но по сумме двух матчей прошел в следующую стадию, где сыграет с «Айнтрахтом».

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. До этого поединка команды обменялись победами.

«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,43 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,92 гола за матч.

Возможные составы

  • «Фулхэм»: Лено, Басси, Андерсен, Диоп, Смит-Роу, Ивоби, Робинсон, Кастань, Берге, Перейра, Хименес.
  • «Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Порро, ван де Вен, Ромеро, Мэддисон, Сарр, Бергваль, Сон Хин Мин, Соланке, Одобер.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,4.

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
16 марта 2025 -
15:30
Тоттенхэм
Забьет только одна команда 2,4 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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