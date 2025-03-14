В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

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Фулхэм

В предыдущих матчах «Фулхэм» чередовал победы и поражения. «Фулхем» одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:1), уступил «Кристал Пэлас» (0:2), обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) и уступил «Брайтону» (1:2). Команда расположилась в середине турнирной таблицы, а точнее на десятом месте. «Фулхэм» набрал 42 очка, что делает его ближе к зоне еврокубков, чем к зоне борьбы за выживание. При этом у «Фулхэма» отрицательная разница мячей в домашних матчах.

Тоттенхэм

Текущий сезон «Тоттенхэм» не может занести себе в актив. У команды был кризис, который, казалось, удалось преодолеть. «Тоттенхэм» одержал несколько побед подряд, но затем уступил «Манчестер Сити» (0:1), а в предыдущем туре сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 13 позицию. 13 марта «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл нидерландский «АЗ» (3:1). В первом поединке «Тоттенхэм» проиграл 0:1, но по сумме двух матчей прошел в следующую стадию, где сыграет с «Айнтрахтом».

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. До этого поединка команды обменялись победами.

«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,43 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,92 гола за матч.

Возможные составы

«Фулхэм»: Лено, Басси, Андерсен, Диоп, Смит-Роу, Ивоби, Робинсон, Кастань, Берге, Перейра, Хименес.

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Порро, ван де Вен, Ромеро, Мэддисон, Сарр, Бергваль, Сон Хин Мин, Соланке, Одобер.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,4.