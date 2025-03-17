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Чемпионат Англии
Фулхэм
16.03.2025 15:30 – FT 2 : 0
Тоттенхэм
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Англия
17 марта 2025, 05:49 | Обновлено 17 марта 2025, 06:08
23
0

Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0. Дачники пришпорили. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ

17 марта 2025, 05:49 | Обновлено 17 марта 2025, 06:08
23
0
Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0. Дачники пришпорили. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 29-м туре АПЛ состоялось лондонское дерби между Фулхэмом и Тоттенхэмом (2:0).

Во втором тайме дачники дважды забили. Голами отличились Родриго Мунис и Райан Сессеньон.

Фулхэм ведет борьбу за место в еврокубках, Тоттенхэм полностью провалил сезон.

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 16 марта

Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Родриго Мунис, 78, Райан Сессеньон, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Фулхэм).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
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Тоттенхэм Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Райан Сессеньон видео голов и обзор Фулхэм - Тоттенхэм Родриго Мунис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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