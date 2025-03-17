Англия17 марта 2025, 05:49 | Обновлено 17 марта 2025, 06:08
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Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0. Дачники пришпорили. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ
17 марта 2025, 05:49 | Обновлено 17 марта 2025, 06:08
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В 29-м туре АПЛ состоялось лондонское дерби между Фулхэмом и Тоттенхэмом (2:0).
Во втором тайме дачники дважды забили. Голами отличились Родриго Мунис и Райан Сессеньон.
Фулхэм ведет борьбу за место в еврокубках, Тоттенхэм полностью провалил сезон.
Английская Премьер-лига. 29-й тур, 16 марта
Фулхэм – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Родриго Мунис, 78, Райан Сессеньон, 88
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Фулхэм).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
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