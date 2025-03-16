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16 марта 2025, 02:32 | Обновлено 16 марта 2025, 02:48
96
0

ВИДЕО. Неймар изменил своей девушке с 4 экспортницами? Замешан двойник

Удивительные истории из Бразилии

16 марта 2025, 02:32 | Обновлено 16 марта 2025, 02:48
96
0
ВИДЕО. Неймар изменил своей девушке с 4 экспортницами? Замешан двойник
X. Двойник Неймара и Бруна Бьянкарди

В бразильских СМИ появилась информация, что Неймар, вероятно, провел ночь с четырьмя эскортницами на частной вечеринке в Арасояба-да-Серра.

Журналист Лео Диас купил видео, на котором Неймар входит в комнату с двумя женщинами.

Отец футболиста заплатил 80 тысяч реалов, чтобы видео не попало в прессу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Неймар оставался на вечеринке до утра, а его вертолет был замечен рядом с домом.

В TikTok появилось видео, на котором двойник Неймара, Эйгон Оливейра, утверждает, что это он был на вечеринке, а не футболист.

Оливейра добавил, что вертолетом пользуются не только Неймар, но и его друзья.

Пользователи соцсетей сомневаются в том, что футболист решил развлечься с эксортницами, так как не понимают, почему Неймар мог бы платить девушкам, имея красивую девушку, как Бруна Бьянкарди.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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