Юлия Стародубцева – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Варвары Лепченко (США, WTA 124). Поединок начнется 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первый очный поединок соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора выйдет на корт либо против Татьяны Марии, либо против Леолии Жанжан.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА