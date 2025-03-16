Юлия Стародубцева – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда отбора к турниру WTA 1000 в Майами
16 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Варвары Лепченко (США, WTA 124). Поединок начнется 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет первый очный поединок соперниц.
Победительница противостояния в финале отбора выйдет на корт либо против Татьяны Марии, либо против Леолии Жанжан.
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