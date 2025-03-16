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WTA
16 марта 2025, 05:59 |
110
0

Юлия Стародубцева – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда отбора к турниру WTA 1000 в Майами

16 марта 2025, 05:59 |
110
0
Юлия Стародубцева – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

16 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Варвары Лепченко (США, WTA 124). Поединок начнется 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет первый очный поединок соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора выйдет на корт либо против Татьяны Марии, либо против Леолии Жанжан.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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