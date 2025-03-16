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  4. ВИДЕО. Соареш забил первый гол за ЛНЗ и открыл счет в игре с Колосом
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 16:31 | Обновлено 16 марта 2025, 18:02
499
0

ВИДЕО. Соареш забил первый гол за ЛНЗ и открыл счет в игре с Колосом

Команды встречаются в матче 21-го тура УПЛ

16 марта 2025, 16:31 | Обновлено 16 марта 2025, 18:02
499
0
ВИДЕО. Соареш забил первый гол за ЛНЗ и открыл счет в игре с Колосом
ФК ЛНЗ

16 марта в матче 21-го тура УПЛ встречались черкасский ЛНЗ и ковалевский «Колос».

В первые минуты игры команды демонстрировали равный футбол, будто присматриваясь друг к другу.

Едва ли не первая по-настоящему опасная атака завершилась голом на 38-й минуте.

Момо отдал результативную передачу на Эйнела Соареша, который точным ударом переправил мяч в ворота соперника.

ВИДЕО. Соареш забил первый гол за ЛНЗ и открыл счет в игре с Колосом

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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