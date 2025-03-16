16 марта в матче 21-го тура УПЛ встречались черкасский ЛНЗ и ковалевский «Колос».

В первые минуты игры команды демонстрировали равный футбол, будто присматриваясь друг к другу.

Едва ли не первая по-настоящему опасная атака завершилась голом на 38-й минуте.

Момо отдал результативную передачу на Эйнела Соареша, который точным ударом переправил мяч в ворота соперника.

ВИДЕО. Соареш забил первый гол за ЛНЗ и открыл счет в игре с Колосом