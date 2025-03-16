ВИДЕО. В стиле Онана. Голкипер Колоса подарил второй гол ЛНЗ

После первого тайма матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Колосом» хозяева минимально вели в счете - 1:0.

Во втором тайме игроки «Колоса» пытались сравнять счет, но на 67-й минуте Геннадий Пасич воспользовался ошибкой голкипера «Колоса» Ивана Пахолюка, который не смог зафиксировать мяч на выходе.

В итоге Пасич переправил «кожаного» в пустые ворота.

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