Украина. Премьер лига16 марта 2025, 17:16 | Обновлено 16 марта 2025, 18:02
625
0
ВИДЕО. В стиле Онана. Голкипер Колоса подарил второй гол ЛНЗ
Команда из Черкасс удваивает свое преимущество
16 марта 2025, 17:16 | Обновлено 16 марта 2025, 18:02
625
0
После первого тайма матча 21-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Колосом» хозяева минимально вели в счете - 1:0.
Во втором тайме игроки «Колоса» пытались сравнять счет, но на 67-й минуте Геннадий Пасич воспользовался ошибкой голкипера «Колоса» Ивана Пахолюка, который не смог зафиксировать мяч на выходе.
В итоге Пасич переправил «кожаного» в пустые ворота.
ВИДЕО. В стиле Онана. Голкипер Колоса подарил второй гол ЛНЗ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 марта 2025, 13:24 28
Вице-президент «Кривбасса» грубо ответил болельщику
Футбол | 15 марта 2025, 18:28 21
Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
Футбол | 15.03.2025, 23:15
Футбол | 16.03.2025, 17:26
Футбол | 15.03.2025, 22:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.03.2025, 02:11 1
16.03.2025, 13:30 8
15.03.2025, 16:10 5
15.03.2025, 00:21 2
15.03.2025, 08:44 5
16.03.2025, 07:50 3
16.03.2025, 08:20 7
15.03.2025, 03:36 108