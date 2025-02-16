ФОТО. Игровой день в Дубае: две победы украинок. Векич и Саккари вылетели

16 февраля стартовали матчи 1-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В воскресенье украинских фанатов тенниса порадовали Даяна Ястремская и Элина Свитолина, которые одолели Магду Линетт и Анну Калинскую соответственно.

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Тысячник в ОАЭ уже покинула серебряная призерка Олимпиады-2024 Донна Векич, которая уступила Софии Кенин.

10-я ракетка мира Паула Бадоса одержала убедительную победу над Лулу Сан в двух сетах. А Эмма Радукану в последнем матче игрового дня выбила Марию Саккари.

Из известных теннисисток 16 февраля победы также одержали Маркета Вондроушова, Линда Носкова, Белинда Бенчич и Каролина Мухова.

В понедельник соревнования в Дубае продолжатся. В частности, на корт выйдет еще две представительницы Украины: Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Результаты 1-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:

Алиша Паркс [Q] – Ван Синьюй – 6:3, 6:3

[Q] – Ван Синьюй – 6:3, 6:3 Лулу Сан – Паула Бадоса [9] – 3:6, 4:6

Лулу Сан – [9] – 3:6, 4:6 Элизе Мертенс – Лейла Фернандес – 6:2, 6:2

– Лейла Фернандес – 6:2, 6:2 Магда Линетт – Даяна Ястремская – 3:6, 5:7

Магда Линетт – – 3:6, 5:7 Донна Векич – София Кенин – 5:7, 3:6

Донна Векич – – 5:7, 3:6 Линда Носкова – Юлия Путинцева – 6:2, 7:6 (7:5)

– Юлия Путинцева – 6:2, 7:6 (7:5) Белинда Бенчич – Аои Ито [Q] – 6:0, 6:2

– Аои Ито [Q] – 6:0, 6:2 Людмила Самсонова – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:2

– Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:2 Маркета Вондроушова – Каролин Гарсия – 6:2, 6:2

– Каролин Гарсия – 6:2, 6:2 Сюзан Ламенс [Q] – Каролина Мухова [14] – 2:6, 2:6

Сюзан Ламенс [Q] – [14] – 2:6, 2:6 Элина Свитолина – Анна Калинская [15] – 6:1, 6:2

– Анна Калинская [15] – 6:1, 6:2 Мария Саккари – Эмма Радукану [WC] – 4:6, 2:6

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Фотогалерея первого игрового дня в Дубае:

Видеообзор некоторых матчей: