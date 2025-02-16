ФОТО. Игровой день в Дубае: две победы украинок. Векич и Саккари вылетели
16 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае стартовали матчи 1-го раунда
16 февраля стартовали матчи 1-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В воскресенье украинских фанатов тенниса порадовали Даяна Ястремская и Элина Свитолина, которые одолели Магду Линетт и Анну Калинскую соответственно.
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Тысячник в ОАЭ уже покинула серебряная призерка Олимпиады-2024 Донна Векич, которая уступила Софии Кенин.
10-я ракетка мира Паула Бадоса одержала убедительную победу над Лулу Сан в двух сетах. А Эмма Радукану в последнем матче игрового дня выбила Марию Саккари.
Из известных теннисисток 16 февраля победы также одержали Маркета Вондроушова, Линда Носкова, Белинда Бенчич и Каролина Мухова.
В понедельник соревнования в Дубае продолжатся. В частности, на корт выйдет еще две представительницы Украины: Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Результаты 1-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:
- Алиша Паркс [Q] – Ван Синьюй – 6:3, 6:3
- Лулу Сан – Паула Бадоса [9] – 3:6, 4:6
- Элизе Мертенс – Лейла Фернандес – 6:2, 6:2
- Магда Линетт – Даяна Ястремская – 3:6, 5:7
- Донна Векич – София Кенин – 5:7, 3:6
- Линда Носкова – Юлия Путинцева – 6:2, 7:6 (7:5)
- Белинда Бенчич – Аои Ито [Q] – 6:0, 6:2
- Людмила Самсонова – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:2
- Маркета Вондроушова – Каролин Гарсия – 6:2, 6:2
- Сюзан Ламенс [Q] – Каролина Мухова [14] – 2:6, 2:6
- Элина Свитолина – Анна Калинская [15] – 6:1, 6:2
- Мария Саккари – Эмма Радукану [WC] – 4:6, 2:6
Фотогалерея первого игрового дня в Дубае:
Видеообзор некоторых матчей:
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