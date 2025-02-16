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  4. ФОТО. Игровой день в Дубае: две победы украинок. Векич и Саккари вылетели
WTA
16 февраля 2025, 22:16 |
594
0

ФОТО. Игровой день в Дубае: две победы украинок. Векич и Саккари вылетели

16 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае стартовали матчи 1-го раунда

16 февраля 2025, 22:16 |
594
0
ФОТО. Игровой день в Дубае: две победы украинок. Векич и Саккари вылетели
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 февраля стартовали матчи 1-го раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В воскресенье украинских фанатов тенниса порадовали Даяна Ястремская и Элина Свитолина, которые одолели Магду Линетт и Анну Калинскую соответственно.

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Тысячник в ОАЭ уже покинула серебряная призерка Олимпиады-2024 Донна Векич, которая уступила Софии Кенин.

10-я ракетка мира Паула Бадоса одержала убедительную победу над Лулу Сан в двух сетах. А Эмма Радукану в последнем матче игрового дня выбила Марию Саккари.

Из известных теннисисток 16 февраля победы также одержали Маркета Вондроушова, Линда Носкова, Белинда Бенчич и Каролина Мухова.

В понедельник соревнования в Дубае продолжатся. В частности, на корт выйдет еще две представительницы Украины: Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Результаты 1-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:

  • Алиша Паркс [Q] – Ван Синьюй – 6:3, 6:3
  • Лулу Сан – Паула Бадоса [9] – 3:6, 4:6
  • Элизе Мертенс Лейла Фернандес – 6:2, 6:2
  • Магда Линетт – Даяна Ястремская – 3:6, 5:7
  • Донна Векич – София Кенин – 5:7, 3:6
  • Линда Носкова Юлия Путинцева – 6:2, 7:6 (7:5)
  • Белинда Бенчич Аои Ито [Q] – 6:0, 6:2
  • Людмила Самсонова – Анастасия Павлюченкова – 6:2, 6:2
  • Маркета Вондроушова Каролин Гарсия – 6:2, 6:2
  • Сюзан Ламенс [Q] – Каролина Мухова [14] – 2:6, 2:6
  • Элина Свитолина – Анна Калинская [15] – 6:1, 6:2
  • Мария Саккари – Эмма Радукану [WC] – 4:6, 2:6

Фотогалерея первого игрового дня в Дубае:

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Видеообзор некоторых матчей:

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Паула Бадоса Лулу Сан (Радовчич) Элизе Мертенс Лейла Фернандес Даяна Ястремская Магда Линетт София Кенин Донна Векич Юлия Путинцева Линда Носкова Белинда Бенчич Анастасия Павлюченкова Людмила Самсонова Маркета Вондроушова Каролин Гарсия Сюзан Ламенс Каролина Мухова Элина Свитолина Анна Калинская Эмма Радукану Мария Саккари фото фотогалерея WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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