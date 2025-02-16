Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Элина в двух сетах уверенно переиграла Анну Калинскую в 1-м раунде тысячника в ОАЭ
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) удачно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/32 финала украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 18) за 1 час и 5 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) – Анна Калинская [15] – 6:1, 6:2
Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Элина не менее уверенно одолела Анну в 1/16 финала грунтовых престижных соревнований в Риме – 6:3, 6:3.
Отметим, что в 2024 Калинская играла в финале турнира WTA 1000 в Дубае.
После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Элина провела 11 матчей против россиянок и выиграла 10 из них. Единственное поражение было во 2-м раунде пятисотника в Линце от Анны Блинковой.
Следующей соперницей Свитолиной в ОАЭ будет победительница противостояния Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) – Клара Таусон (Дания, WTA 39).
В 2025 году на счету Элины уже девять матчей, в которых она добыла шесть побед. Лучшим результатом в сезоне пока что является четвертьфинал Australian Open.
Свитолина в 10-й раз выступает на кортах Дубая. В 2017 и 2018 годах она становилась здесь чемпионкой. В прошлом сезоне она дошла до 3-го раунда, где уступила первой сеяной Иге Свентек.
Элина стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться во 2-й круг тысячника в ОАЭ. Ранее это сделала Даяна Ястремская, а Марта Костюк и Ангелина Калинина стартуют завтра, 17 февраля.
Фотогалерея матча Элина Свитолина – Анна Калинская
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Дякуємо за перемогу!🎉🎉🎉🥳
Втім, після кожного слов'янського дербі, радієш за одну, і трохи бере жаль за іншу.
Адже дуже любимо усіх наших милих сестричок❤️❤️❤️🥰