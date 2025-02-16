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WTA
16 февраля 2025, 17:47 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:04
5724
21

Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае

Элина в двух сетах уверенно переиграла Анну Калинскую в 1-м раунде тысячника в ОАЭ

16 февраля 2025, 17:47 | Обновлено 16 февраля 2025, 18:04
5724
21
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) удачно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/32 финала украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Калинскую (WTA 18) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Анна Калинская [15] – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Элина не менее уверенно одолела Анну в 1/16 финала грунтовых престижных соревнований в Риме – 6:3, 6:3.

Отметим, что в 2024 Калинская играла в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Элина провела 11 матчей против россиянок и выиграла 10 из них. Единственное поражение было во 2-м раунде пятисотника в Линце от Анны Блинковой.

Следующей соперницей Свитолиной в ОАЭ будет победительница противостояния Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) – Клара Таусон (Дания, WTA 39).

В 2025 году на счету Элины уже девять матчей, в которых она добыла шесть побед. Лучшим результатом в сезоне пока что является четвертьфинал Australian Open.

Свитолина в 10-й раз выступает на кортах Дубая. В 2017 и 2018 годах она становилась здесь чемпионкой. В прошлом сезоне она дошла до 3-го раунда, где уступила первой сеяной Иге Свентек.

Элина стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться во 2-й круг тысячника в ОАЭ. Ранее это сделала Даяна Ястремская, а Марта Костюк и Ангелина Калинина стартуют завтра, 17 февраля.

Фотогалерея матча Элина Свитолина – Анна Калинская

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 21
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Alehandro
Не довго сумували за просраним фіналом Снігур. Світоліна професорськи затащила
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+9
Olex
Не дивився, бо як раз Ліверпуль грав, але Еліна проти кацапстану - це майже гарантія перемоги. З блінковою, мабуть, зовсім не у формі була... будемо вважити, що вона прийняла її за чешку. 
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+5
Игорь Вишталюк
Свитолина не заметила соперницу сегодня. Как Калинская оказалась на 18м месте рейтинга? Непонятно. Этот уровень тенниса конца второй сотни 
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+5
Показать Скрыть 9 ответов
C.Пеклов
Молодець Еліна.дуже впевнено перемогла!Дуже приємно було дивитися,як вона нищить представницю фашросії!
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+4
Vlad Holl
Ну ,хоч половину другого сету подивилися. Легко і невимушено переграла , а от з першою подачею просто жах (45%)  і з чим це пов'язано невідомо. З перемогою!
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+2
Андрій Заліщук
10 перемог з 11 над кацапками (і це тільки за 3 роки повномасштабки), ось вона справжня козачка, що знімає скальп з болотних
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+1
Vlad Holl
То у ватної та стара черепаха тренер ?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
apepa
Еще бы не уничтожила! Ведь главной побудительной силой у Свитолиной был патриотизм! А не как у Ястремской деццкий онанизм..
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-1
Forever_Love_Rybakinu
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні! Вітаємо Елінку! ❤️🇺🇦
Дякуємо за перемогу!🎉🎉🎉🥳
Втім, після кожного слов'янського дербі, радієш за одну, і трохи бере жаль за іншу.
Адже дуже любимо усіх наших милих сестричок❤️❤️❤️🥰
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-13
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