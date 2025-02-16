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  4. Чемпионка Aus Open 2020 вышла во 2-й раунд тысячника в ОАЭ и ждет Костюк
WTA
16 февраля 2025, 12:58 |
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Чемпионка Aus Open 2020 вышла во 2-й раунд тысячника в ОАЭ и ждет Костюк

София Кенин одолела серебряную призерку Олимпиады-2024 Донну Векич в Дубае

16 февраля 2025, 12:58 |
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0
Чемпионка Aus Open 2020 вышла во 2-й раунд тысячника в ОАЭ и ждет Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Американская теннисистка София Кенин (WTA 73), которая в 2020 году выиграла трофей на Australian Open, вышла во 2-й раунд турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

На старте тысячника американка в двух сетах переиграла серебряную призерку Олимпиады-2024 Донну Векич (Хорватия, WTA 19) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Донна Векич (Хорватия) [16] – София Кенин (США) [WC] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Кенин в 1/16 финала может сыграть против первой ракетки Украины Марты Костюк, если она пройдет Катерину Синякову.

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София Кенин Донна Векич WTA Дубай Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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