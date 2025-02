Чемпионка Aus Open 2020 вышла во 2-й раунд тысячника в ОАЭ и ждет Костюк

Американская теннисистка София Кенин (WTA 73), которая в 2020 году выиграла трофей на Australian Open, вышла во 2-й раунд турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

На старте тысячника американка в двух сетах переиграла серебряную призерку Олимпиады-2024 Донну Векич (Хорватия, WTA 19) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Донна Векич (Хорватия) [16] – София Кенин (США) [WC] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Кенин в 1/16 финала может сыграть против первой ракетки Украины Марты Костюк, если она пройдет Катерину Синякову.

special from Sofia 🍬@SofiaKenin secures a 7-5, 6-3 win over Vekic to advance in one hour, 31 minutes!#DDFTennis pic.twitter.com/yzf1sPJW9u