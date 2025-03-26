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  4. Ямал попросил Барселону подписать центрбека Борнмута 
Испания
26 марта 2025, 03:29 |
15
0

Ямал попросил Барселону подписать центрбека Борнмута 

Дин Хейсен заинтересовал каталонский клуб

26 марта 2025, 03:29 |
15
0
Ямал попросил Барселону подписать центрбека Борнмута 
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Лидер «Барселоны» Ламин Ямал попросил «Барселону» подписать защитника.

По информации El Nacional, Ямал посоветовал каталонцам 19-летнего центрбека Дина Хейсена из английского «Борнмута». Ямал выступал с Хейсеном за молодежные сборные Испании и прекрасно знает его способности. Ламин считает, что его возможный дуэт с Пау Кубарси зацементирует оборону «Барсы» на долгие годы.

Руководство «Барселоны» приняло во внимание рекомендацию Ямала и ищет ключи для осуществления этого трансфера.

Ранее сообщалось, что Хейсена и его одноклубника Илью Забарного может купить лондонский «Челси».

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Дин Хейсен Пау Кубарси трансферы АПЛ трансферы Барселона Борнмут Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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