Ямал попросил Барселону подписать центрбека Борнмута 

Лидер «Барселоны» Ламин Ямал попросил «Барселону» подписать защитника.

По информации El Nacional, Ямал посоветовал каталонцам 19-летнего центрбека Дина Хейсена из английского «Борнмута». Ямал выступал с Хейсеном за молодежные сборные Испании и прекрасно знает его способности. Ламин считает, что его возможный дуэт с Пау Кубарси зацементирует оборону «Барсы» на долгие годы.

Руководство «Барселоны» приняло во внимание рекомендацию Ямала и ищет ключи для осуществления этого трансфера.

Ранее сообщалось, что Хейсена и его одноклубника Илью Забарного может купить лондонский «Челси».