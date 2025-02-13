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Англия
13 февраля 2025, 21:20 | Обновлено 13 февраля 2025, 21:35
2888
6

У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью

«Челси» попытается приобрести лидера сборной Украины

13 февраля 2025, 21:20 | Обновлено 13 февраля 2025, 21:35
2888
6
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Челси». Отмечается, что лондонский клуб – большой поклонник игры Забарного. Илья, как и его одноклубник Дин Хейсен, есть в шорт-листе «пенсионеров» на летнее трансферное окно 2025 года.

УАФ признал Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 26 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дин Хейсен трансферы УПЛ трансферы Челси Борнмут Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Daily Mail
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Комментарии 6
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Alehandro
Якщо "На Забарного", то "є претендент", а якщо "є шанувальник", то "У Забарного"... Це хоч хтось взагалі перевіряє перед постом?
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+3
Тарас Вінцковський
Тільки не у "Челсі". Там давно панує хаос.
Ответить
+1
Burevestnik
Забарного і Хейсена не можна розлучати. 
Якщо брати, то обох.
Але для Борнмута це буде дуже погано...
Ответить
0
Victor673256ua
Борнмут зможе добре заробити на трансфері Забарного. Та і сам гравець заслужив на перехід в клуб з більшими можливостями  і шансами здобути трофей
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0
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Забарного в Челси, а Талаверова в Борнмут!
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-2
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