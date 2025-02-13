У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
«Челси» попытается приобрести лидера сборной Украины
22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Челси». Отмечается, что лондонский клуб – большой поклонник игры Забарного. Илья, как и его одноклубник Дин Хейсен, есть в шорт-листе «пенсионеров» на летнее трансферное окно 2025 года.
УАФ признал Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 26 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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