У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации английских СМИ, большой интерес к кандидатуре Забарного проявляет «Челси». Отмечается, что лондонский клуб – большой поклонник игры Забарного. Илья, как и его одноклубник Дин Хейсен, есть в шорт-листе «пенсионеров» на летнее трансферное окно 2025 года.

УАФ признал Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 26 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.