Когда играет Зверев? Известны 7 из 8 четвертьфиналистов Мастерса в Майами
Фритц и Берретини переиграли Уолтона и де Минаура соответственно
В ночь на 26 марта состоялись поединки 1/8 финала турнира АТР 1000 в Майами, США.
Из встреч 4-го круга не состоялась только одна: Александр Зверев – Артур Фис. Из-за дождей игру пришлось перенести на вечер среды, она начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву. Победителя этого противостояния в четвертьфинале уже ждет Якуб Меншик. Томаш Махач снялся с матча против своего соотечественника.
Таким образом, сейчас известны семь и восьми четвертьфиналистов.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис не сумел справиться с Себастьяном Кордой, уступив в трех сетах. Далее американец встретится с именитым Новаком Джоковичем, который разгромил Лоренцо Музетти.
В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Франсиско Черундоло и Григор Димитров. Аргентинец одолел пятого сеяного Каспера Рууда, а представитель Болгарии выбил Брендона Накашиму.
В пока что единственной уже известной паре 1/4 финала в верхней части сетки сыграют Тейлор Фритц и Маттео Берреттини. Американец оказался сильнее явно далеко забравшегося лаки-лузера Адама Уолтона, а итальянец в двух сетах разобрался с Алексом де Минауром.
Берреттини закрыл демона с пятого матчбола, по ходу второй партии отыграв шесть сетболов.
Помимо матча Зверева, в пятницу также состоятся игры 1/4 финала в нижней части: Черундоло – Димитров и Корда – Джокович.
АТР 1000 Майами. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Артур Фис [17]
Томаш Махач [20] – Якуб Меншик – WO., Меншик
Тейлор Фритц [3] – Адам Уолтон [LL] – 6:3, 7:5
Алекс де Минаур [10] – Маттео Берреттини [29] – 3:6, 6:7 (7:9)
Нижняя часть сетки
Гаэль Монфис – Себастьян Корда [24] – 4:6, 6:2, 4:6
Лоренцо Музетти [15] – Новак Джокович [4] – 2:6, 2:6
Каспер Рууд [5] – Франсиско Черундоло [23] – 4:6, 2:6
Григор Димитров [14] – Брендон Накашима [31] – 6:4, 7:5
АТР 1000 Майами. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] / Артур Фис [17] – Якуб Меншик
Тейлор Фритц [3] – Маттео Берреттини [29]
Нижняя часть сетки
Себастьян Корда [24] – Новак Джокович [4]
Франсиско Черундоло [23] – Григор Димитров [14]
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