Когда играет Зверев? Известны 7 из 8 четвертьфиналистов Мастерса в Майами

В ночь на 26 марта состоялись поединки 1/8 финала турнира АТР 1000 в Майами, США.

Из встреч 4-го круга не состоялась только одна: Александр Зверев – Артур Фис. Из-за дождей игру пришлось перенести на вечер среды, она начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву. Победителя этого противостояния в четвертьфинале уже ждет Якуб Меншик. Томаш Махач снялся с матча против своего соотечественника.

Таким образом, сейчас известны семь и восьми четвертьфиналистов.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис не сумел справиться с Себастьяном Кордой, уступив в трех сетах. Далее американец встретится с именитым Новаком Джоковичем, который разгромил Лоренцо Музетти.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Франсиско Черундоло и Григор Димитров. Аргентинец одолел пятого сеяного Каспера Рууда, а представитель Болгарии выбил Брендона Накашиму.

В пока что единственной уже известной паре 1/4 финала в верхней части сетки сыграют Тейлор Фритц и Маттео Берреттини. Американец оказался сильнее явно далеко забравшегося лаки-лузера Адама Уолтона, а итальянец в двух сетах разобрался с Алексом де Минауром.

Берреттини закрыл демона с пятого матчбола, по ходу второй партии отыграв шесть сетболов.

Помимо матча Зверева, в пятницу также состоятся игры 1/4 финала в нижней части: Черундоло – Димитров и Корда – Джокович.

АТР 1000 Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Артур Фис [17]

Томаш Махач [20] – Якуб Меншик – WO., Меншик

Тейлор Фритц [3] – Адам Уолтон [LL] – 6:3, 7:5

Алекс де Минаур [10] – Маттео Берреттини [29] – 3:6, 6:7 (7:9)

Нижняя часть сетки

Гаэль Монфис – Себастьян Корда [24] – 4:6, 6:2, 4:6

Лоренцо Музетти [15] – Новак Джокович [4] – 2:6, 2:6

Каспер Рууд [5] – Франсиско Черундоло [23] – 4:6, 2:6

Григор Димитров [14] – Брендон Накашима [31] – 6:4, 7:5

АТР 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] / Артур Фис [17] – Якуб Меншик

Тейлор Фритц [3] – Маттео Берреттини [29]

Нижняя часть сетки

Себастьян Корда [24] – Новак Джокович [4]

Франсиско Черундоло [23] – Григор Димитров [14]