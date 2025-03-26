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  4. Когда играет Зверев? Известны 7 из 8 четвертьфиналистов Мастерса в Майами
ATP
26 марта 2025, 05:01 |
192
0

Когда играет Зверев? Известны 7 из 8 четвертьфиналистов Мастерса в Майами

Фритц и Берретини переиграли Уолтона и де Минаура соответственно

26 марта 2025, 05:01 |
192
0
Когда играет Зверев? Известны 7 из 8 четвертьфиналистов Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

В ночь на 26 марта состоялись поединки 1/8 финала турнира АТР 1000 в Майами, США.

Из встреч 4-го круга не состоялась только одна: Александр Зверев – Артур Фис. Из-за дождей игру пришлось перенести на вечер среды, она начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву. Победителя этого противостояния в четвертьфинале уже ждет Якуб Меншик. Томаш Махач снялся с матча против своего соотечественника.

Таким образом, сейчас известны семь и восьми четвертьфиналистов.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис не сумел справиться с Себастьяном Кордой, уступив в трех сетах. Далее американец встретится с именитым Новаком Джоковичем, который разгромил Лоренцо Музетти.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Франсиско Черундоло и Григор Димитров. Аргентинец одолел пятого сеяного Каспера Рууда, а представитель Болгарии выбил Брендона Накашиму.

В пока что единственной уже известной паре 1/4 финала в верхней части сетки сыграют Тейлор Фритц и Маттео Берреттини. Американец оказался сильнее явно далеко забравшегося лаки-лузера Адама Уолтона, а итальянец в двух сетах разобрался с Алексом де Минауром.

Берреттини закрыл демона с пятого матчбола, по ходу второй партии отыграв шесть сетболов.

Помимо матча Зверева, в пятницу также состоятся игры 1/4 финала в нижней части: Черундоло – Димитров и Корда – Джокович.

АТР 1000 Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Артур Фис [17]
Томаш Махач [20] – Якуб Меншик – WO., Меншик

Тейлор Фритц [3] – Адам Уолтон [LL] – 6:3, 7:5
Алекс де Минаур [10] – Маттео Берреттини [29] – 3:6, 6:7 (7:9)

Нижняя часть сетки

Гаэль Монфис – Себастьян Корда [24] – 4:6, 6:2, 4:6
Лоренцо Музетти [15] – Новак Джокович [4] – 2:6, 2:6

Каспер Рууд [5] – Франсиско Черундоло [23] – 4:6, 2:6
Григор Димитров [14] – Брендон Накашима [31] – 6:4, 7:5

АТР 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] / Артур Фис [17] – Якуб Меншик
Тейлор Фритц [3] – Маттео Берреттини [29]

Нижняя часть сетки

Себастьян Корда [24] – Новак Джокович [4]
Франсиско Черундоло [23] – Григор Димитров [14]

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Адам Уолтон ATP Майами Александр Зверев Артур Фис Томаш Махач Якуб Меншик Тейлор Фритц Алекс де Минаур Маттео Берреттини Гаэль Монфис Себастьян Корда Лоренцо Музетти Новак Джокович Каспер Рууд Франсиско Черундоло Григор Димитров Брэндон Накашима
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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