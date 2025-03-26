Джокович обыграл Музетти и догнал Агасси по победам на кортах И-У / Майами

24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович (АТР 5) вышел в четвертьфинал хардового турнира АТР 1000 в Майами, США.

В 4-м раунде серб в двух сетах разобрался с Лоренцо Музетти (Италия, ATP 16) за 1 час и 23 минуты.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [15] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 2:6, 2:6

Это была девятая встреча соперников. Новак одержал восьмую победу.

Следующим соперником Джоковича будет Себастьян Корда, который прошел Гаэля Монфиса. Помимо Музетти, Ноле в Майами также выиграл у Ринки Хидзикаты и Уго Карабелли.

Новак сравнялся с Андреа Агасси по количеству побед на Мастерсах в Индиан-Уэллс и Майами – 98. Больше только у Рафаэля Надаля (98) и Роджера Федерера (122).

Также на счету Новака уже 412 побед на турнирах категории АТР 1000 – больше всех в истории тенниса.

Лидеры по количеству побед на кортах И-У / Майами

Видеообзор матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти