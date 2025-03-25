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  4. Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
WTA
25 марта 2025, 00:55 |
98
0

Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами

25 марта 2025, 00:55 |
98
0
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 марта украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Джессике Пегуле в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Украинка уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле со счетом 2:6, 3:6 за 1 час и 17 минут.

Следующей соперницей Пегулы будет Эмма Радукану. Украину в Майами продолжит представлять Элина Свитолина.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4] – 2:6, 3:6

Видеообзор матча

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Марта Костюк Джессика Пегула WTA Майами теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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