Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча

24 марта украинская теннисистка Марта Костюк проиграла Джессике Пегуле в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Украинка уступила четвертой ракетке мира Джессике Пегуле со счетом 2:6, 3:6 за 1 час и 17 минут.

Следующей соперницей Пегулы будет Эмма Радукану. Украину в Майами продолжит представлять Элина Свитолина.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4] – 2:6, 3:6

Видеообзор матча