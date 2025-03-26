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ATP
26 марта 2025, 03:39 | Обновлено 26 марта 2025, 04:13
25
0

Владислав Орлов не сумел преодолеть 1-й раунд челленджера в Консепсьоне

Украинский теннисист уступил в 1/16 финала перуанцу

26 марта 2025, 03:39 | Обновлено 26 марта 2025, 04:13
25
0
Владислав Орлов не сумел преодолеть 1-й раунд челленджера в Консепсьоне
ukrinform.ua. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 591) успешно прошел квалификацию челленджера в чилийском Консепсьоне, но потерпел поражение в первом раунде основной сетки турнира.

На стадии квалификации Владислав обыграл сначала 15-летнего чилийца Баутисту де ла Пенья, а затем аргентинца Игнасио Монсона (ATP 669), но затем в 1/16 финала уступил Коннеру Уэртасу дель Пино (ATP 795) из Перу.

Челленджер, Консепсьон (Чили).

Квалификация (полуфинал)

Владислав Орлов (Украина) – Баутиста де ла Пенья (Чили) – 6:2, 6:2

Квалификация (финал)

Владислав Орлов (Украина) – Игнасио Монсон (Аргентина) – 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

1/16 финала

Владислав Орлов (Украина) – Коннер Уэртас дель Пино (Перу) – 3:6, 6:7 (4:7)

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Владислав Орлов Игнасио Монсон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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