ФОТО. Экс-футболист сборной Англии может быть лишен бизнеса. И вот почему
У Джоуи Бартона новые проблемы
Экс-футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джоуи Бартон может лишиться своей компании из-за несвоевременной подачи отчетности.
Компания «Joey Barton Promotions», которая не подала финансовые отчеты до Рождества, может быть ликвидирована за невыполнение требований. Если документы не будут поданы до 1 апреля, компания получит двойной штраф в размере £750.
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По финансовым данным, компания имела долг в £58,539 и всего £2,301 на счете, а также задолженность перед кредиторами в £60,988. Последний отчет был подан в июне 2023 года.
На этой неделе Бартон избежал тюремного заключения за нападение на свою жену в 2021 году, получив 12 недель условного срока на два года.
Бартон также владеет долей в консалтинговой компании «Resolve Energy», активы которой составляют £670,000.
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