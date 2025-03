Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик стал лучшим игроком матча 30-го тура Серии A во встрече с «Лечче» (1:0).

Соответствующая информация появилась на официальном сайте лиги.

Довбик вышел на поле в стартовом составе. На 80-й минуте откликнулся на передачу Брайана Кристанте и забил единственный гол во встрече.

Через четыре минуты после гола Артем получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Украинский нападающий в этом сезоне сыграл 39 матчей в различных турнирах и забил 16 мячей.

