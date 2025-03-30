Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче
Артем Довбик получил награду за отличную игру
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик стал лучшим игроком матча 30-го тура Серии A во встрече с «Лечче» (1:0).
Соответствующая информация появилась на официальном сайте лиги.
Довбик вышел на поле в стартовом составе. На 80-й минуте откликнулся на передачу Брайана Кристанте и забил единственный гол во встрече.
Через четыре минуты после гола Артем получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
Украинский нападающий в этом сезоне сыграл 39 матчей в различных турнирах и забил 16 мячей.
«Рома» перемогла «Лечче» завдяки голу Артема Довбика.
Artem Dovbyk is the Panini Player of the Match for #LecceRoma! 🏆 pic.twitter.com/Ok3vpFiSPz— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 29, 2025
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