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  4. Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче
Италия
30 марта 2025, 01:25 |
327
1

Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче

Артем Довбик получил награду за отличную игру

30 марта 2025, 01:25 |
327
1
Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик стал лучшим игроком матча 30-го тура Серии A во встрече с «Лечче» (1:0).

Соответствующая информация появилась на официальном сайте лиги.

Довбик вышел на поле в стартовом составе. На 80-й минуте откликнулся на передачу Брайана Кристанте и забил единственный гол во встрече.

Через четыре минуты после гола Артем получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Украинский нападающий в этом сезоне сыграл 39 матчей в различных турнирах и забил 16 мячей.

«Рома» перемогла «Лечче» завдяки голу Артема Довбика.

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Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Лечче Рома - Лечче лучший игрок
Александр Сильченко Источник: Серия A
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Octopus
Обошел Лукаку в списке бомбардиров, правда у того 8 ассистов, а у Довбика только 2.
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