Известна оценка Довбика за победный гол за Рому на последних минутах
Артем забил победный гол в ворота «Лечче»
29 марта на стадионе «Виа Даль Маре» прошел матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Лечче» сыграл с «Ромой».
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Победу в матче со счетом 1:0 одержали «волки». Победный гол на 81-й минуте провел украинец Артем Довбик, который вышел в стартовом составе столичного клуба.
После завершения матча Довбик получил от авторитетного портала WhoScored одну из самых высоких оценок среди игроков обеих команд. Выступление Артема было оценено в 7.4 балла.
Героем поединка был определен Бриан Кристанте, который ассистировал на Артема и получил от WhoScored 7.7 баллов.
Оценки матча Лечче – Рома от WhoScored
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