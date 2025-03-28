Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику

Бывший футболист английского «Челси» Адриан Муту, который был дисквалифицирован за употребление допинга, рассказал о своем пребывании в Лондоне и обратился к вингеру «синих» Михаилу Мудрику:

«Я был застигнут врасплох, потому что не привык к такой жизни. Я приехал в «Челси», когда в моей личной жизни было слишком много проблем и я оказался втянутым в слишком много различных скандалов.

У меня могла сложиться другая карьера. Когда играл за «Челси», то был среди лучших игроков мира, поэтому мог бы легко выиграть Золотой мяч. Но плохие решения помешали мне сделать это. Я стараюсь не корить себя за это.

Я не знаю, какие санкции грозят Михаилу Мудрику, но вижу, как он продолжает отстаивать свою невиновность. Единственное, что я могу ему посоветовать – сосредоточиться на своем возвращении. Пусть не волнуется и не забывает о том, каким был футболистом до своего отстранения», – сказал Муту.

В 2004 году Адриан был дисквалифицирован на семь месяцев, так как в его крови нашли следы кокаина. После долгих судебных разбирательств ФИФА сообщила, что игрок обязан заплатить «Челси» 17,2 млн евро из-за досрочного расторжения контракта.