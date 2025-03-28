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Англия
28 марта 2025, 11:15 | Обновлено 28 марта 2025, 11:18
1039
3

Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику

Адриан Муту вспомнил свой период карьеры в лондонском клубе

28 марта 2025, 11:15 | Обновлено 28 марта 2025, 11:18
1039
3
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист английского «Челси» Адриан Муту, который был дисквалифицирован за употребление допинга, рассказал о своем пребывании в Лондоне и обратился к вингеру «синих» Михаилу Мудрику:

«Я был застигнут врасплох, потому что не привык к такой жизни. Я приехал в «Челси», когда в моей личной жизни было слишком много проблем и я оказался втянутым в слишком много различных скандалов.

У меня могла сложиться другая карьера. Когда играл за «Челси», то был среди лучших игроков мира, поэтому мог бы легко выиграть Золотой мяч. Но плохие решения помешали мне сделать это. Я стараюсь не корить себя за это.

Я не знаю, какие санкции грозят Михаилу Мудрику, но вижу, как он продолжает отстаивать свою невиновность. Единственное, что я могу ему посоветовать – сосредоточиться на своем возвращении. Пусть не волнуется и не забывает о том, каким был футболистом до своего отстранения», – сказал Муту.

В 2004 году Адриан был дисквалифицирован на семь месяцев, так как в его крови нашли следы кокаина. После долгих судебных разбирательств ФИФА сообщила, что игрок обязан заплатить «Челси» 17,2 млн евро из-за досрочного расторжения контракта.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Адриан Муту допинг дисквалификация
Николай Титюк Источник: The Telegraph
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Комментарии 3
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Xvalenok03
За употребление наркотика - 7 месяцев наказания.
За подозрение - угрожают на 4 года наказать и еще нервы мотают. Никак вторую пробу снять не могут.
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+1
Перець
Та сцуки мутять з тою пробою Б вже 4 місяць 
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+1
Lulinnha
Видать торгуются о том какое наказание должен понести Мишаня. 
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0
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