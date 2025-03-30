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Премьер-лига
Ворскла
30.03.2025 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 01:10 |
8
0

Ворскла – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

30 марта 2025, 01:10 |
8
0
Ворскла – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 30-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Команда Юрия Вернидуба только захотела вернуться в борьбу за места в еврокубках, как вновь получила серию матчей без побед, поэтому вновь должна бережно относиться к каждой возможности набрать очки. В добавок ко всему прочему, у «Кривбасса» теперь уже есть полтора матча в запасе, поэтому его реальное положение дел в турнирной таблице не знает никто. А вот с «Ворсклой» все очевидно – команда Юрия Максимова уже успела погостить в зоне вылета, ей не понравилось, поэтому сейчас полтавчане не проигрывают уже все те же три матча кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
30 марта 2025 -
13:00
Кривбасс
Обе забьют 2.23 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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