Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам за Реал в календарном году

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе смог повторить достижение Криштиану Роналду по количеству голов за Реал во всех турнирах в календарном году.

Мбаппе, реализовав пенальти в матче 17-го тура испанской Ла Лиги против Севильи, довел количество забитых мячей за клуб до 59 в 2025 году.

Таким образом, рекорд Криштиану Роналду (59), установленный им в 2013 году, был повторен французом в 2025 году.

Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году

59 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013

59 – Килиан Мбаппе (Франция), 2025

58 – Криштиану Роналду (Португалия), 2012

56 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014

54 – Криштиану Роналду (Португалия), 2015