Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам за Реал в календарном году
Французский нападающий забил 59 мячей за клуб в 2025 году во всех турнирах
Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе смог повторить достижение Криштиану Роналду по количеству голов за Реал во всех турнирах в календарном году.
Мбаппе, реализовав пенальти в матче 17-го тура испанской Ла Лиги против Севильи, довел количество забитых мячей за клуб до 59 в 2025 году.
Таким образом, рекорд Криштиану Роналду (59), установленный им в 2013 году, был повторен французом в 2025 году.
Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году
- 59 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013
- 59 – Килиан Мбаппе (Франция), 2025
- 58 – Криштиану Роналду (Португалия), 2012
- 56 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014
- 54 – Криштиану Роналду (Португалия), 2015
MBAPPE EQUALS CRISTIANO RONALDO FOR THE MOST GOALS FOR REAL MADRID IN A CALENDER YEAR 🔥 pic.twitter.com/Bfs4bKlYl3— ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2025
