Испания
21 декабря 2025, 00:11
Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам за Реал в календарном году

Французский нападающий забил 59 мячей за клуб в 2025 году во всех турнирах

Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам за Реал в календарном году
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе смог повторить достижение Криштиану Роналду по количеству голов за Реал во всех турнирах в календарном году.

Мбаппе, реализовав пенальти в матче 17-го тура испанской Ла Лиги против Севильи, довел количество забитых мячей за клуб до 59 в 2025 году.

Таким образом, рекорд Криштиану Роналду (59), установленный им в 2013 году, был повторен французом в 2025 году.

Игроки Реала с наибольшим количеством голов за клуб во всех турнирах в календарном году

  • 59 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013
  • 59 – Килиан Мбаппе (Франция), 2025
  • 58 – Криштиану Роналду (Португалия), 2012
  • 56 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014
  • 54 – Криштиану Роналду (Португалия), 2015
Источник: X (Twitter)
