Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
«Горняки» больше не планируют оформлять трансферы
Донецкий «Шахтер» не планирует активной работы на трансферном рынке зимой.
По имеющейся информации, подписание нигерийского вингера Проспера Оба может стать единственным приобретением «горняков» в зимнее межсезонье.
Клуб объявил о трансфере бывшего лидера ЛНЗ 14 декабря, после чего существенного усиления состава не ожидается. Сообщается, что руководство «Шахтера» не намерено осуществлять громкие переходы этой зимой, сделав ставку на уже имеющийся кадровый ресурс.
Ранее сообщалось, что правый защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля может покинуть клуб в ближайшем будущем.
