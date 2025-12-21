Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ

«Лидс Юнайтед» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе «Элланд Роуд» завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал Доминик Калверт-Льюин, который оформил дубль в первом тайме. После перерыва преимущество «павлинов» увеличил Итан Ампаду. Гости сумели отквитать один мяч благодаря реализованному пенальти в компенсированное время, однако последнее слово осталось за «Лидсом» – Антон Штах отличился на 90+11-й минуте.

После этой победы команда из Лидса набрала 19 очков и поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы, тогда как «Кристал Пэлас» с 26 баллами занимает восьмое место.

АПЛ. 17-й тур, 20 декабря.

Лидс – Кристал Пэлас – 4:1

Голы: Калверт-Льюин, 38, 45+4, Ампаду, 60, Штах, 90+11 – Давенни, 90+2 (п).