Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ
Чемпионат Англии
Лидс
20.12.2025 22:00 – FT 4 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 декабря 2025, 00:08 | Обновлено 21 декабря 2025, 00:09
97
0

Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ

«Орлы» проиграли 1:4

21 декабря 2025, 00:08 | Обновлено 21 декабря 2025, 00:09
97
0
Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лидс – Кристал Пэлас

«Лидс Юнайтед» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе «Элланд Роуд» завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал Доминик Калверт-Льюин, который оформил дубль в первом тайме. После перерыва преимущество «павлинов» увеличил Итан Ампаду. Гости сумели отквитать один мяч благодаря реализованному пенальти в компенсированное время, однако последнее слово осталось за «Лидсом» – Антон Штах отличился на 90+11-й минуте.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После этой победы команда из Лидса набрала 19 очков и поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы, тогда как «Кристал Пэлас» с 26 баллами занимает восьмое место.

АПЛ. 17-й тур, 20 декабря.

Лидс – Кристал Пэлас – 4:1
Голы: Калверт-Льюин, 38, 45+4, Ампаду, 60, Штах, 90+11 – Давенни, 90+2 (п).

По теме:
Снова минимальная победа. Арсенал обыграл Эвертон благодаря пенальти
Всё очень серьезно. Спортивный врач оценил страшную травму Исака
Дьекереш забил все 19 пенальти в национальных чемпионатах с сезона 2023/24
Кристал Пэлас Доминик Калверт-Льюин Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. У Килиана Мбаппе – новая девушка? Кто она?
Футбол | 20 декабря 2025, 22:59 0
ФОТО. У Килиана Мбаппе – новая девушка? Кто она?
ФОТО. У Килиана Мбаппе – новая девушка? Кто она?

Килиан Мбаппе влюбился в португальскую актрису

Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 20 декабря 2025, 08:49 17
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Батагов заинтересовал португальский гранд

БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»
Футбол | 20.12.2025, 15:21
БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»
БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Футбол | 19.12.2025, 23:16
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 7
Бокс
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем