Лидс неожиданно разгромил Кристал Пэлас в АПЛ
«Орлы» проиграли 1:4
«Лидс Юнайтед» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Поединок на стадионе «Элланд Роуд» завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Главным героем встречи стал Доминик Калверт-Льюин, который оформил дубль в первом тайме. После перерыва преимущество «павлинов» увеличил Итан Ампаду. Гости сумели отквитать один мяч благодаря реализованному пенальти в компенсированное время, однако последнее слово осталось за «Лидсом» – Антон Штах отличился на 90+11-й минуте.
После этой победы команда из Лидса набрала 19 очков и поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы, тогда как «Кристал Пэлас» с 26 баллами занимает восьмое место.
АПЛ. 17-й тур, 20 декабря.
Лидс – Кристал Пэлас – 4:1
Голы: Калверт-Льюин, 38, 45+4, Ампаду, 60, Штах, 90+11 – Давенни, 90+2 (п).
🎁 THREE POINTS WRAPPED UP!! pic.twitter.com/m9PeCSEgn8— Leeds United (@LUFC) December 20, 2025
