Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Кристал Пэлас – 4:1. Дубль Калверта-Льюина. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Лидс
20.12.2025 22:00 – FT 4 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 декабря 2025, 02:45 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:48
5
0

Лидс – Кристал Пэлас – 4:1. Дубль Калверта-Льюина. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

22 декабря 2025, 02:45 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:48
5
0
Лидс – Кристал Пэлас – 4:1. Дубль Калверта-Льюина. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги: «Лидс» – «Кристал Пэлас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч принял стадион «Элланд Роуд» в Лидсе.

Хозяева неожиданно разгромили соперника, забив ему четыре мяча. Гости ответили лишь одним забитым мячом – 4:1 в пользу «Лидса».

Одним из героев разгрома стал нападающий Доминик Калверт-Льюин, дубль которого придал хозяевам крылья в первом тайме.

В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает восьмое место (26 очков), а «Лидс» – пока 16-й (19 очков).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Лидс» – «Кристал Пэлас» – 4:1

Голы: Калверт-Льюин, 38, 45+4, Ампаду, 60, Штах, 90+11 – Девенни, 90+2 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Антон Стах (Лидс).
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Девенни (Кристал Пэлас).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Ампаду (Лидс).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс), асcист Яка Бийол.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
По теме:
Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Тренер Астон Виллы открыто рассказал о шансах на чемпионство
Лидс Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Доминик Калверт-Льюин видео голов и обзор Итан Ампаду Антон Штах пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21 декабря 2025, 09:21 1
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято

Аргентинец мог вернуться в Аргентину

Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Бокс | 21 декабря 2025, 10:22 0
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола

Украинец опубликовал видео нокаута в Инстаграме

Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Футбол | 21.12.2025, 07:42
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Футбол | 21.12.2025, 18:31
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Малиновскому вынесли вердикт за его игру в матче с Аталантой
Футбол | 22.12.2025, 02:15
Малиновскому вынесли вердикт за его игру в матче с Аталантой
Малиновскому вынесли вердикт за его игру в матче с Аталантой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 8
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем