20 декабря состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги: «Лидс» – «Кристал Пэлас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч принял стадион «Элланд Роуд» в Лидсе.

Хозяева неожиданно разгромили соперника, забив ему четыре мяча. Гости ответили лишь одним забитым мячом – 4:1 в пользу «Лидса».

Одним из героев разгрома стал нападающий Доминик Калверт-Льюин, дубль которого придал хозяевам крылья в первом тайме.

В турнирной таблице «Кристал Пэлас» занимает восьмое место (26 очков), а «Лидс» – пока 16-й (19 очков).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Лидс» – «Кристал Пэлас» – 4:1

Голы: Калверт-Льюин, 38, 45+4, Ампаду, 60, Штах, 90+11 – Девенни, 90+2 (пен.)

Видео голов и обзор матча: