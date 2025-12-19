В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лидс

Для действующих победителей Чемпионшипа сезон в Премьер-лиге проходит очень сложно. После 16 сыгранных матчей на счету «павлинов» есть 16 зачетных пунктов – такие результаты позволяют клубу занимать 17-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет всего 3 очка.

Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Шеффилд Венздей».

Кристал Пэлас

А вот у лондонцев дела обстоят гораздо лучше. По итогам 16 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 26 баллов, которые позволяют ей находиться на 5-м месте турнирной таблицы. От «Челси» с 4-й ступени клуб отстает всего на 2 очка. В Кубке английской лиги лондонцы прошли в четвертьфинал, где сыграют с «Арсеналом».

На основном этапе Лиги конференций «Кристал Пэлас» выступил довольно неплохо. За 6 туров англичане набрали 10 очков и заняли 10 место, которое позволит сыграть в 1/16 финала турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Кристал Пэлас». На балансе клуба за это время 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а еще в 1 матче выиграл «Лидс».

Интересные факты

«Лидс» не сохранил ворота сухими ни в одном из 13 последних поединков.

«Кристалл Пэлас» пропустил 15 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

В последних 7-х играх «Лидс» победил всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.75.