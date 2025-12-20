Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов продолжает привлекать внимание европейских грандов.

По информации турецких СМИ, 23-летний стопер находится в сфере интересов итальянского «Наполи», который внимательно следит за его выступлениями и может выйти с конкретным предложением уже в январе. Руководство «Трабзонспора» оценивает футболиста в 20 миллионов евро, а его контракт действует до лета 2028 года.

Кроме «Наполи», за Батаговым также следят «Ноттингем Форест», «Лацио», «Болонья», «Бенфика» и «Кристал Пэлас». В текущем сезоне украинец провел 17 матчей и отметился двумя ассистами.