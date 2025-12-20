Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Италия
20 декабря 2025, 21:51 |
709
0

Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро

Батагов может перейти в «Наполи»

20 декабря 2025, 21:51 |
709
0
Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов продолжает привлекать внимание европейских грандов.

По информации турецких СМИ, 23-летний стопер находится в сфере интересов итальянского «Наполи», который внимательно следит за его выступлениями и может выйти с конкретным предложением уже в январе. Руководство «Трабзонспора» оценивает футболиста в 20 миллионов евро, а его контракт действует до лета 2028 года.

Кроме «Наполи», за Батаговым также следят «Ноттингем Форест», «Лацио», «Болонья», «Бенфика» и «Кристал Пэлас». В текущем сезоне украинец провел 17 матчей и отметился двумя ассистами.

По теме:
Воспитанник Динамо останется без клуба. От него планируют избавиться
Реал может сенсационно усилиться узбеком. Готовы к переговорам
Гвардиола решил попрощаться с талантом Ман Сити. На него есть претендент
Арсений Батагов трансферы Серии A трансферы Милан - Наполи Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 20 декабря 2025, 08:49 17
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Батагов заинтересовал португальский гранд

Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Футбол | 19 декабря 2025, 20:27 1
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ

Виктор Скрипник может променять Зарю на Актобе

В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
Футбол | 20.12.2025, 19:54
В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Футбол | 20.12.2025, 07:42
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Слабый темп. Украинки упустили позиции в персьюте, Жанмонно выиграла в Анси
Биатлон | 20.12.2025, 13:48
Слабый темп. Украинки упустили позиции в персьюте, Жанмонно выиграла в Анси
Слабый темп. Украинки упустили позиции в персьюте, Жанмонно выиграла в Анси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 11
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем