Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Батагов может перейти в «Наполи»
Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов продолжает привлекать внимание европейских грандов.
По информации турецких СМИ, 23-летний стопер находится в сфере интересов итальянского «Наполи», который внимательно следит за его выступлениями и может выйти с конкретным предложением уже в январе. Руководство «Трабзонспора» оценивает футболиста в 20 миллионов евро, а его контракт действует до лета 2028 года.
Кроме «Наполи», за Батаговым также следят «Ноттингем Форест», «Лацио», «Болонья», «Бенфика» и «Кристал Пэлас». В текущем сезоне украинец провел 17 матчей и отметился двумя ассистами.
