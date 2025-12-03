Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро
Ожидается, что цена на Батагова может скоро вырасти
Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов заинтересовал ряд топовых команд.
По информации Taka Gazete, если украинский 23-летний центральный защитник поможет «Трабзонспору» выйти в еврокубки, его оценочная стоимость может вырасти с 20 до 30-40 миллионов евро. По этой причине руководству «Трабзонспора» посоветовали не спешить с трансфером украинца.
Сейчас «Трабзонспор» борется за чемпионский титул в Турции, отставая от первой строчки всего на два очка.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.
