Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов заинтересовал ряд топовых команд.

По информации Taka Gazete, если украинский 23-летний центральный защитник поможет «Трабзонспору» выйти в еврокубки, его оценочная стоимость может вырасти с 20 до 30-40 миллионов евро. По этой причине руководству «Трабзонспора» посоветовали не спешить с трансфером украинца.

Сейчас «Трабзонспор» борется за чемпионский титул в Турции, отставая от первой строчки всего на два очка.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.