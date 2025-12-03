Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро
Турция
Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро

Ожидается, что цена на Батагова может скоро вырасти

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов заинтересовал ряд топовых команд.

По информации Taka Gazete, если украинский 23-летний центральный защитник поможет «Трабзонспору» выйти в еврокубки, его оценочная стоимость может вырасти с 20 до 30-40 миллионов евро. По этой причине руководству «Трабзонспора» посоветовали не спешить с трансфером украинца.

Сейчас «Трабзонспор» борется за чемпионский титул в Турции, отставая от первой строчки всего на два очка.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Комментарии
Maks23
Игрок в целом не плохой...но о каких 40 лямах идёт речь?..смешно..
