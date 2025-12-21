Снова минимальная победа. Арсенал обыграл Эвертон благодаря пенальти

В субботу, 20 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26 между командами «Эвертон» и «Арсенал». Поединок прошёл на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле.

Встреча завершилась минимальной победой гостей — 0:1.

В середине первого тайма Джек О’Брайен сыграл рукой в своей штрафной, и после просмотра VAR арбитр Сэмюэл Барротт назначил пенальти в ворота «Эвертона». Виктор Дьокереш вызвался выполнить удар и реализовал его, пробив сильно и почти по центру ворот — Пикфорд не смог парировать мяч.

Во втором тайме «Арсенал» мог удвоить своё преимущество: Райс отдал идеальный пас на Троссарда, который оказался слева в штрафной и пробил в дальний угол, но мяч попал в правую штангу.

Гости увозят три очка из Ливерпуля и возвращаются на первое место в чемпионате, сместив «Манчестер Сити». «Ириски» остаются в середине таблицы на 10-м месте.

Виталий Миколенко провёл весь матч в составе «Эвертона» и получил жёлтую карточку за разговоры после назначенного пенальти.

В следующем туре «Арсенал» примет дома «Брайтон», а «Эвертон» сыграет в гостях с «Бернли».

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

«Эвертон» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Дьокереш, 27 (пенальти)

Предупреждения: Миколенко, 26; Тарковски, 39; Дьокереш, 56; Мартинелли, 89

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О’Брайен – Айрогбунам, Гарнер – Грилиш, Алькарас (Рель, 75), Макнил (Диблинг, 75) – Барри (Бету, 65)

«Арсенал»: Райя – Калафиори, Инкапье, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Эдегор (Мерино, 88) – Троссард (Мартинелли, 80), Дьокереш (Габриэл Жезус, 65), Сака

Арбитр: Сэмуэл Барротт (Англия)

Стадион: «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль, Англия)

