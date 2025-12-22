20 декабря лондонский «Арсенал» провёл гостевой поединок против «Эвертона» в 17-м туре Английской Премьер-лиги.

Футбольное противостояние на арене «Hill Dickinson Stadium» принесло три очка в копилку «канониров».

Решающий эпизод в матче произошел в первом тайме, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев.

Шведский нападающий Виктор Дьекереш реализовал пенальти и, как оказалось, забил единственный мяч в игре – 1:0.

Украинский защитник «Эвертона» Виктор Миколенко отыграл все 90 минут матча, получив желтую карточку за разговоры.

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Эвертон» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Дьекереш, 27 (пен.)

Видео голов и обзор матча: