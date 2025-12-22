Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Чемпионат Англии
Эвертон
20.12.2025 22:00 – FT 0 : 1
Арсенал
Англия
22 декабря 2025, 02:53 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:55
Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря лондонский «Арсенал» провёл гостевой поединок против «Эвертона» в 17-м туре Английской Премьер-лиги.

Футбольное противостояние на арене «Hill Dickinson Stadium» принесло три очка в копилку «канониров».

Решающий эпизод в матче произошел в первом тайме, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев.

Шведский нападающий Виктор Дьекереш реализовал пенальти и, как оказалось, забил единственный мяч в игре – 1:0.

Украинский защитник «Эвертона» Виктор Миколенко отыграл все 90 минут матча, получив желтую карточку за разговоры.

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Эвертон» – «Арсенал» – 0:1

Гол: Дьекереш, 27 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

События матча

27’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
