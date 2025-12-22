Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
20 декабря лондонский «Арсенал» провёл гостевой поединок против «Эвертона» в 17-м туре Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футбольное противостояние на арене «Hill Dickinson Stadium» принесло три очка в копилку «канониров».
Решающий эпизод в матче произошел в первом тайме, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев.
Шведский нападающий Виктор Дьекереш реализовал пенальти и, как оказалось, забил единственный мяч в игре – 1:0.
Украинский защитник «Эвертона» Виктор Миколенко отыграл все 90 минут матча, получив желтую карточку за разговоры.
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря
«Эвертон» – «Арсенал» – 0:1
Гол: Дьекереш, 27 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британцу для победы понадобилось шесть раундов
Артем поделился мыслями о блогерах