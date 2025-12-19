Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Эвертон
20.12.2025 22:00 - : -
Арсенал
Англия
19 декабря 2025, 19:54 | Обновлено 19 декабря 2025, 20:20
Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 декабря в 22:00 по Киеву

ФК Эвертон

В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Арсеналом».
По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Эвертон

Для «ирисок» этот сезон проходит более чем удовлетворительно. После 16 туров чемпионата Англии на балансе команды есть 24 балла, которые позволяют ей находиться на 9 месте турнирной таблицы. Однако сейчас расстояние между командами действительно маленькое – и от 14-й, и от 4-й позиции чемпионата клуб отделяет 4 очка.

Из Кубка английской лиги «Эвертон» вылетел на стадии 1/16 финала от «Вулверхемптона».

Арсенал

Для «канониров» в этом сезоне все тоже складывается достаточно хорошо. За 16 раундов Премьер-лиги им удалось завоевать 36 очков – такие результаты позволяют команде возглавлять турнирную таблицу. Правда, расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет всего 2 зачетных пункта. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до четвертьфинала, где встретятся с Кристалл Пелас.

В Лиге чемпионов англичанам тоже повезло. За 6 туров команда набрала 18 баллов, благодаря которым занимает 1-е место и уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет Арсенал. За этот отрезок «канониры» одержали 3 победы, еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • За 16 туров Премьер-лиги «Арсенал» пропустил всего 10 голов – лучший результат среди всех команд.
  • В последних 4-х выездных играх «Арсенал» одержал только 1 победу. Еще 2 игры завершились вничью, а 1 матч лондонцы проиграли.
  • «Эвертон» сохранил ворота сухими в 4/6 последних матчей.

Прогноз

Я поставлю на победу тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.75.

Эвертон
20 декабря 2025 -
22:00
Арсенал
Тотал менее 2.5 1.75
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
