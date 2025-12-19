В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Хилл Дикинсон», начало в 22:00.

Идущий на девятом месте «Эвертон» отстаёт всего на два очка от «Кристал Пэлас», «Сандерленда», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Такой плотности в таблице «ириски» обязаны достойному отрезку: четыре победы при двух поражениях в последних шести матчах, хотя одно из них пришлось на минувший уик-энд. Поражение 0:2 от «Челси» на «Стэмфорд Бридж» не позволило «Эвертону» ворваться в еврокубковую зону. К тому же стадион «Хилл Дикинсон» уже не выглядит неприступной крепостью: после серии из пяти домашних матчей без поражений на старте сезона 2025/26 мерсисайдцы уступили в двух из последних четырёх встреч на своём поле. «Арсенал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, однако последняя победа далась лондонцам крайне непросто. В предыдущем туре «канониры» с большим трудом обыграли «Вулверхэмптон» — худшую команду чемпионата — со счётом 2:1, причём оба мяча были забиты благодаря автоголам соперника. Несмотря на такой сценарий, подопечные Микеля Артеты сумели взять три очка и теперь постараются добиться положительного результата и в ближайшем матче.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эвертон» – «Арсенал», следить за которой можно в украинской версии сайта.