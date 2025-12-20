Без Довбика, но с интригой. Ювентус и Рома сыграли матч Серии А
Подопечные Спаллетти добыли победу со счетом 2:1
В субботу, 20 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Ювентус» и «Рома».
Поединок проходил на «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Победителем первой 45-минутки благодаря голу КОнсейсау вышли хозяева поля. ВО втором тайме команды забили еще по голу – победа «Ювентуса» со счетом 2:1.
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.
«Ювентус» с 29 очками остался пятым, а «Рома» с 30 балами – четвертой.
Чемпионат Италии. 16-й тур
Ювентус – Рома – 2:1
Голы: Коснейсау, 44, Опенда, 70 – Бальданци, 75
Фото матча:
