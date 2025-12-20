Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Довбика, но с интригой. Ювентус и Рома сыграли матч Серии А
Италия
20 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 20 декабря 2025, 23:42
56
1

Без Довбика, но с интригой. Ювентус и Рома сыграли матч Серии А

Подопечные Спаллетти добыли победу со счетом 2:1

20 декабря 2025, 23:38 | Обновлено 20 декабря 2025, 23:42
56
1 Comments
Без Довбика, но с интригой. Ювентус и Рома сыграли матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В субботу, 20 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Ювентус» и «Рома».

Поединок проходил на «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победителем первой 45-минутки благодаря голу КОнсейсау вышли хозяева поля. ВО втором тайме команды забили еще по голу – победа «Ювентуса» со счетом 2:1.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик пропустил матч из-за травмы.

«Ювентус» с 29 очками остался пятым, а «Рома» с 30 балами – четвертой.

Чемпионат Италии. 16-й тур

Ювентус – Рома – 2:1

Голы: Коснейсау, 44, Опенда, 70 – Бальданци, 75

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Довбик – в лазарете. Стали известны составы на матч Ювентус – Рома
Скучающие нули в Риме. Лацио огорчило фанатов, расписав ничью с Кремонезе
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус Ювентус - Рома Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лои Опенда Томмазо Бальданци Франсишку Консейсау
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Футбол | 20 декабря 2025, 06:42 0
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке

Украинский голкипер сыграл в стартовом составе «бланкос»

Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Футбол | 20 декабря 2025, 07:22 3
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками

Киевский клуб может устроить кадровую чистку

БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»
Футбол | 20.12.2025, 15:21
БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»
БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»
Топ-клуб УПЛ может попрощаться с сразу с восьмью игроками
Футбол | 20.12.2025, 23:08
Топ-клуб УПЛ может попрощаться с сразу с восьмью игроками
Топ-клуб УПЛ может попрощаться с сразу с восьмью игроками
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Футбол | 19.12.2025, 23:16
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Без Довбика Рома видає свою гіршу серію за Гасперині.
Де ви хейтери як наші так і італійські?
Ответить
0
Популярные новости
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 58
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 1
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 11
Футбол
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем