Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Рома – 2:1. Первые, кто забил волкам больше одного. Видео голов
Чемпионат Италии
Ювентус
20.12.2025 21:45 – FT 2 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 декабря 2025, 07:44 |
248
0

Ювентус – Рома – 2:1. Первые, кто забил волкам больше одного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А 2025/26

21 декабря 2025, 07:44 |
248
0
Ювентус – Рома – 2:1. Первые, кто забил волкам больше одного. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Рома.

Поединок прошел на Альянц Арене в Турине и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ювентус стал первым, кто суме забить Роме больше одного гола в этом сезоне.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 20 декабря

Ювентус – Рома – 2:1

Голы: Консейсау, 44, Опенда, 70 – Бальданзи, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Консейсау, 44 мин.

ГОЛ! 2:0 Опенда, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Бальданзи, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Рома).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ювентус), асcист Вестон МакКенни.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
По теме:
Кубок Франции. ПСЖ, Лилль, Париж, Лорьян, Тулуза и Мец вышли в 1/16 финала
ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
Реал Мадрид – Севилья – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Ювентус Ювентус - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Франсишку Консейсау Лои Опенда Томмазо Бальданци
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20 декабря 2025, 15:44 9
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба

Евгений получил должность в Армате

Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Бокс | 20 декабря 2025, 07:01 47
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде

В ночь на 20 декабря состоялось большое шоу бокса.

Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Футбол | 20.12.2025, 23:55
Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Футбол | 20.12.2025, 07:22
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Футбол | 21.12.2025, 00:24
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем