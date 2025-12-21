20 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Рома.

Поединок прошел на Альянц Арене в Турине и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ювентус стал первым, кто суме забить Роме больше одного гола в этом сезоне.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 20 декабря

Ювентус – Рома – 2:1

Голы: Консейсау, 44, Опенда, 70 – Бальданзи, 75

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Консейсау, 44 мин.

ГОЛ! 2:0 Опенда, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Бальданзи, 75 мин.