Ювентус – Рома – 2:1. Первые, кто забил волкам больше одного. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А 2025/26
20 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А 2025/26 между командами Ювентус и Рома.
Поединок прошел на Альянц Арене в Турине и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Ювентус стал первым, кто суме забить Роме больше одного гола в этом сезоне.
Серия А 2025/26. 16-й тур, 20 декабря
Ювентус – Рома – 2:1
Голы: Консейсау, 44, Опенда, 70 – Бальданзи, 75
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Консейсау, 44 мин.
ГОЛ! 2:0 Опенда, 70 мин.
ГОЛ! 2:1 Бальданзи, 75 мин.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Рома).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ювентус), асcист Вестон МакКенни.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
