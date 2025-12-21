Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Давление Ромы заставляет тебя потерять самообладание»
Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Ромой»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над римской «Ромой» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии:
«У них есть темп, который давит и уничтожает тебя. Они окружают тебя своими третьим и пятым защитниками, создавая численное преимущество и вырывая дополнительного игрока.
Давление «Ромы» заставляет тебя потерять самообладание, оно лишает тебя дыхания. Против них игра превращается в серию одиннадцати индивидуальных дуэлей: они запирают тебя в тюрьме, и если ты не знаешь, как освободиться, ты не найдешь выхода».
