Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
20.12.2025 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 декабря 2025, 02:39 |
23
0

Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 20 декабря в 21:45 по Киеву

20 декабря 2025, 02:39 |
23
0
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря на Альянц Стэдиум пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором Ювентус встретится с Ромой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в последний раз показывала хороший результат еще при Аллегри, в позапрошлом сезоне. Но его уволили со скандалом сразу после успешного кубкового финала. Пришедший на его место Тиаго Мотта в Турине полностью провалился. Тудор сначала был спасителем, хотя всего лишь взял хотя бы четвертое место в Серии А. Но потом были новые неудачи, которые дошли до затянувшейся безвыигрышной полосы. После очередного поражения осенью взяли и его.

Новым тренером стал Спаллетти, который воспринимался неоднозначно, да и в первых матчах при нем были ничьи. Но в шести крайних поединках уже получилось побеждать в основном, в том числе и с достаточно сильной сейчас Болоньей. С другой стороны, было и неприятное исключение: Неаполю при этом все-таки уступили, 1:2 на выезде.

Рома

Клуб в прошлом сезоне допустил фальстарт на старте, с Де Росси и особенно Юричем. Дошло до того, что Раньери, только ушедший летом на пенсию, вернулся в Рим - и чуть не создал новое футбольное чудо, чуть не подняв наконец-то новых-старых подопечных в Лигу чемпионов. Но все-таки отстали, как раз от Ювентуса, на одно очко.

Как и анонсировали весной, на освободившийся пост пришел Гасперини. При нем Довбик явно меньше начал играть, а потом и травмировался. Впрочем, Джан Пьеро оказался гибким специалистом и выстроил игру с упором на оборону. Она приносит в целом успехи, и даже на лидерство удалось замахиваться. Но недавно были неудачи, с 0:1 не только с Ромой, но и с Кальяри. Впрочем, после этого разгромили в Лиге Европы Селтик на выезде, а потом забили единственный гол в матче с Комо.

Статистика личных встреч

Все три последних поединка приносили ничьи, 1:1 или 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что больше шансов на успех будут у хозяев. Но такие важные поединки редко тут бывают зрелищными - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
20 декабря 2025 -
21:45
Рома
Тотал меньше 2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лацио – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
РБ Лейпциг – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Ювентус Рома Рим Ювентус - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 19 декабря 2025, 13:14 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Ириски для канониров, дерби Боруссий, Барса против Субмарины, Довбик против Юве

Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19 декабря 2025, 06:05 25
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала

Горняки заняли 6-е место, а Динамо оказалось за бортом топ-24

ВИДЕО. На что намекнул? Мудрик заинтриговал аудиторию новой публикацией
Футбол | 19.12.2025, 19:06
ВИДЕО. На что намекнул? Мудрик заинтриговал аудиторию новой публикацией
ВИДЕО. На что намекнул? Мудрик заинтриговал аудиторию новой публикацией
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Футбол | 19.12.2025, 11:18
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20.12.2025, 02:17
Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 9
Бокс
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
19.12.2025, 00:34 4
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем