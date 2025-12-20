20 декабря на Альянц Стэдиум пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором Ювентус встретится с Ромой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в последний раз показывала хороший результат еще при Аллегри, в позапрошлом сезоне. Но его уволили со скандалом сразу после успешного кубкового финала. Пришедший на его место Тиаго Мотта в Турине полностью провалился. Тудор сначала был спасителем, хотя всего лишь взял хотя бы четвертое место в Серии А. Но потом были новые неудачи, которые дошли до затянувшейся безвыигрышной полосы. После очередного поражения осенью взяли и его.

Новым тренером стал Спаллетти, который воспринимался неоднозначно, да и в первых матчах при нем были ничьи. Но в шести крайних поединках уже получилось побеждать в основном, в том числе и с достаточно сильной сейчас Болоньей. С другой стороны, было и неприятное исключение: Неаполю при этом все-таки уступили, 1:2 на выезде.

Рома

Клуб в прошлом сезоне допустил фальстарт на старте, с Де Росси и особенно Юричем. Дошло до того, что Раньери, только ушедший летом на пенсию, вернулся в Рим - и чуть не создал новое футбольное чудо, чуть не подняв наконец-то новых-старых подопечных в Лигу чемпионов. Но все-таки отстали, как раз от Ювентуса, на одно очко.

Как и анонсировали весной, на освободившийся пост пришел Гасперини. При нем Довбик явно меньше начал играть, а потом и травмировался. Впрочем, Джан Пьеро оказался гибким специалистом и выстроил игру с упором на оборону. Она приносит в целом успехи, и даже на лидерство удалось замахиваться. Но недавно были неудачи, с 0:1 не только с Ромой, но и с Кальяри. Впрочем, после этого разгромили в Лиге Европы Селтик на выезде, а потом забили единственный гол в матче с Комо.

Статистика личных встреч

Все три последних поединка приносили ничьи, 1:1 или 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что больше шансов на успех будут у хозяев. Но такие важные поединки редко тут бывают зрелищными - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).