Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 декабря поединок 16-го тура итальянской Серии А
В субботу, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
