В субботу, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

