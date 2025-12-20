Лидер Второй лиги расстался с бывшими игроками Левого Берега и Карпат

Как стало известно Sport.ua, вратари Артем Денега и Роман Шерехора (по 2 матча в осенней части сезона Второй лиги), а также левый защитник Александр Дударенко (7 игр) и левый полузащитник Виталий Равлик (10 матчей) больше не являются игроками «Куликова-Белки». Лидер группы А Второй лиги расторг контракты с названными футболистами.

Стоит отметить, что 30-летний Дударенко еще в прошлом сезоне играл в Премьер-лиге за «Левый Берег», а до этого, как и 25-летний Равлик (известен по выступлениям за «Агробизнес» и «Эпицентр»), защищал цвета «Карпат», воспитанником которых является.

«Куликов-Белка» в первых 19 матчах чемпионата Второй лиги набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу группы А, опережая на 3 очка «Полесье-2» и на 4 – «Самбор-Ниву-2». Возобновление турнира намечено на 21 марта (базовый день первого весеннего тура).

Ранее стало известно, что «Скалу 1911» возглавил бывший наставник «Скорука».