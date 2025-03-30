Закрыли серии. Кривбасс в Полтаве минимально одолел Ворсклу

Заключительный игровой день двадцать второго тура украинской Премьер-лиги начинался с довольно неоднозначного противостояния в Полтаве, в котором нечего и было искать какую-то интересную афишу, однако вес результата встречи местной «Ворсклы» и криворожского «Кривбасса» был чрезвычайным. Потому что эти два клуба расположились на разных полюсах турнирной таблицы и решали совершенно отличные друг от друга задачи, однако существовал риск, что они продолжат свои серии.

И для Юрия Максимова и его «зелено-белого» коллектива эта новость не была бы настолько плохой, потому что это именно «Ворскла» вблизи зоны вылета не проигрывала три последних встречи подряд перед началом мартовского международного перерыва, тогда как «красно-белые» под руководством Юрия Вернидуба наоборот ни разу не побеждали за это время. А еще «Кривбасс» не имел четкого видения своего положения и возможностей в турнирной таблице из-за постоянных проблем с воздушными тревогами во время матчей на родной арене, поэтому оставалось только надеяться, что эта неприятность обойдет нас хотя бы в Полтаве.

Не обошла. Но и не настолько сильно задела. Незадолго до стартового свистка прозвучала воздушная тревога над городом, однако она оказалась непродолжительной, к счастью всех присутствующих. Игру начали с задержкой до 20 минут, поэтому даже в допустимый слот между матчами мы смогли уложиться.

И все ради того, чтобы в несколько дождливой Полтаве мы увидели, как «Ворскла» пытается активно начать матч в плане действий в атаке, однако свой первый момент Скляр упустил во время прострела с правого фланга от Крупского уже на четвертой минуте, а больше его команда до перерыва ничего не смогла создать.

Зато «Кривбасс», который и в штрафную соперников мяч не слишком спешил загружать, на 40 минуте таки смог это сделать усилиями Микитишина с правого фланга, и Твердохлеб рывком из глубины и ударом головой в завершение под перекладину вывел свою команду вперед. На фоне увиденного медленного футбола до этого, еще и полного борьбы за каждый мяч, такие голы – роскошь.

Во втором тайме картинка изменилась только ввиду того, что «Кривбасс» откровенно начал играть в контратакующий футбол, тогда как «Ворскле» отводилась роль первой скрипки, но сыграть ее должным образом команда Максимова так и не смогла. Не помогли и замены, когда на поле у хозяев в конце концов находились несколько защитников и чисто игроки атакующего звена. Да, без центра поля, поэтому и бессодержательной была игра полтавчан впереди.

Без интересных моментов, лишь с дальним ударом Крупского посредственного качества в завершение игры, но с необходимостью отыгрывать пропущенный мяч – эти вещи вообще никак не вяжутся в хорошие перспективы для любой команды, и «зелено-белые» в этом плане чуда не сотворили. Более того – если бы Хомченовский и Соса лучше бы справились с мячом во время ударов в центре чужой штрафной в контратаках, то это был бы разгром в одни ворота, хотя статистика вряд ли будет свидетельствовать об этом.

В следующие выходные полтавская «Ворскла» дома сыграет против луганской «Зари», а криворожский «Кривбасс» поедет к «Александрии».

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Ндукве – 6,0, Павлюк – 6,0, Авдили – 6,0, Иеде – 6,0, Островский – б/о.

«Кривбасс» (замены): Соса – 5,5, Илич – б/о, Бандейра – б/о.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ворскла» – «Кривбасс» – 0:1

Гол: Твердохлеб, 40

Предупреждения: Скляр, 51, Малыш, 55, Исенко, 90+3 – Твердохлеб, 58

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула (Павлюк, 46), Хрипчук, Крупский – Челядин (Иеде, 65), Малыш (Островский, 79) – Мякушко (Ндукве, 46), Скляр (Авдили, 52), Кане – Салабай.

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник – Хомченовский, Икенна – Задерака, Твердохлеб (Илич, 77), Д. Кузык (Бандейра, 90) – Микитишин (Соса, 66).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 10 (4) – 6 (3)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 0 – 3.

ВОРСКЛА – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C