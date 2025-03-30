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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Играем в таких условиях, которые диктуют орки»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 20:10 |
756
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Играем в таких условиях, которые диктуют орки»

«Кривбасс» минимально победил »Ворсклу»

30 марта 2025, 20:10 |
756
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Играем в таких условиях, которые диктуют орки»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Ворсклой» (1:0) в матче 22-го тура УПЛ.

– Сегодня была равная игра. Но мы победили, с чем я всех и поздравляю. Думаю, мы заслуживали эту победу, ведь создали больше моментов. Могли и второй забить, но иногда наши игроки не могут попасть с пяти-семи метров. Поэтому у нас иногда такие результаты, ведь слабая реализация. Мы за четыре матча забили два мяча – один «Шахтеру» и вот теперь. А пропустили шесть.

Я доволен результатом, но не доволен игрой. У меня полно разочарований, в том числе и к защитникам, которые вызывали контратаки на наши ворота. Только голкипера можно благодарить, ведь Клищук потянул. Твердохлеб забил, и его можно поздравить, но так же он заработал ненужную желтую карточку и игру с «Александрией» пропустит.

Сейчас у нас ряд очень важных матчей, которые покажут, на что мы способны.

– Дебют Икенны прокомментируете?

– Скажу так: мы попали в цель. От нас ушел из-за войны Бизимана, и к нему я претензий не имею, ведь он честно отработал полтора года. А под конец мы взяли Икенну. Это прототип Бизиманы, но намного моложе и быстрее. В борьбе он ничем не уступает.

Думаю, что это очень хорошее усиление.

– Кто был сегодня из двух команд лучшим игроком?

– Ну, уже продолжу. Икенна был в борьбе и отборе лучшим. Если говорить о сопернике, то Авдили очень хорошо сыграл. Он может принести очень много пользы. Нам сегодня повезло – не играл Владислав Кулач, который когда-то выступал у меня в «Заре».

– После изменений в атакующей линии у вас немного изменилась игра. Показалось, что было меньше борьбы. В чем причина?

– Мы немного другого футболиста выставили в линию атаки. Планировали Микитишина. Это игрок, который не навязывает борьбу, а навязывает скорость и дриблинг. Соса еще не готов, ведь провел только две тренировки после возвращения из сборной.

Он двое суток добирался после сборной Нигера – это истощает. Мендоса также прибыл из сборной – акклиматизация. И сразу температура.

Макс Задирака хорошо отработал. Поэтому здесь все зависит от отношения к футболу.

– Насколько сейчас мешает команде отсутствие игрового тонуса?

– Да, мы сыграли последнюю игру 6 марта с «Шахтером». Очень тяжело. Это наша жизнь. То, что делают орки, – мы сейчас ничего с этим не можем сделать. Нам говорят, что надо переезжать, а куда переезжать? Мы были во Львове – там тоже воздушная тревога.

Поэтому сейчас такие условия. Мне предлагали товарищескую игру, но зачем? У нас большинство игроков в сборных. Плюс игроки попросились домой, и я впервые отпустил их на пять дней. Поэтому работаем.

– Впереди четыре важные игры. Оцените, на сколько очков вы рассчитываете?

– Очки можно в магазине купить (смеется). А что касается результата, то мы хотим набрать максимум, но там такие соперники... Сейчас в Украине футбол очень ровный. Вот и «Ингулец» набирает обороты. Будем делать все, чтобы показать хороший результат.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Кривбасс Юрий Вернидуб пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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