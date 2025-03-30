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Ворскла
30.03.2025 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 00:15 |
26
0

Ворскла – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды решают диаметрально противоположные задачи

30 марта 2025, 00:15 |
26
0
Ворскла – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 22 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. О. Бутовского, начало – в 13:00.

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Ворскла

«Ворсклу» в этом сезоне штормит. От команды, которая стабильно была претендентом на еврокубки, не осталось и следа, в результате чего в Полтаве серьезно задумываются, как бы избежать борьбы за выживание. Для такой задачи пришлось снова позвать на тренерский мостик Юрия Максимова, заменившего Сергея Долганского.

Начала команда весеннюю часть сезона с неожиданного поражения от «Оболони». Но дальше началась беспроигрышная серия. В не даже вошла ничья с «Динамо». Помимо 1:1 с киевлянами, «Ворскла» еще поделила очки в «сухом» матчи с «Карпатами» и минимально на выезде одолела «Рух». Единственный гол в матче забил новичок команды Навин Малыш, арендованный у «Динамо».

Паузу на матчи национальных сборных подопечные Максимова заполнили игрой со второлиговым «Горняком-Спортом», в которой не сумел забить никто.

Вернулся в команду и межсезонье форвард Владислав Кулач, однако он получил мышечное повреждение в игре против «Горняк-Спорта» и неизвестно, сможет ли сыграть против криворожцев. Зато в спарринге играл Евгений Павлюк, пропускавший матч против «Руха».

Кривбасс

После прошлого сезона, в котором «Кривбасс» долгое время считался претендентом на чемпионство, в этом году у подопечных Юрия Вернидуба есть небольшой спад, который, однако, не мешает им находиться в топ-5.

Но с такими результатами криворожцы вполне могут опуститься ниже – пусть удалось сыграть вничью с «Шахтером», но разгрома от «Вереса» (0:3) и поражение от «Ингульца» (0:2) никто не ожидал. Игру с «Левым берегом» не удалось доиграть из-за воздушных тревог, также у «Кривбасса» является недоигранной по аналогичной причине игра первого круга против «Шахтера».

Новостей в международной паузе о «Кривбассе» было немало – и штраф криворожцы за превышение количества болельщиков получили, и Виталий Вернидуб, помощник главного тренера, стал по совместительству тренером молодежной сборной, и основного форварда Даниэля Сосу в ЛНЗ не продали, и вингера из Венесуэлы подписали...

И, что самое главное, похоже, договорились о подписании нового контракта с Юрием Вернидубом. Правда, официальной информации об этом пока нет.

На время международной паузы команда ограничилась спаррингом между собственными футболистами.

История встреч

44 матча сыграно, 12 раз побеждала «Ворскла», 14 раз фиксировалась ничья и 18 раз сильнее был «Кривбасс». Разница мячей – 45:53.

Игра первого круга закончилась ничьей 1:1.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Скляр, Челядин – Малыш, Салабай, Кане – Иеде

«Кривбасс»: Маханьков – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Хомченовский – Кузык, Твердохлеб, Микитишин – Соса

Прогноз на противостояние

Обеим командам нужна победа и очень хочется верить, что от защиты не будет играть никто. Поэтому спрогнозируем, что забьют обе команды.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
30 марта 2025 -
13:00
Кривбасс
Обе забьют 2.23 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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