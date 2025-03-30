Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Ворскла» – «Кривбасс» - 0:1

Гол: Твердохлеб, 40

Предупреждения: Скляр, 51, Малыш, 55, Исенко, 90+3 – Твердохлеб, 58

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Бацула (Павлюк, 46), Хрипчук, Крупский – Челядин (Иеде, 65), Малыш (Островский, 79) – Мякушко (Ндукве, 46), Скляр (Авдили, 52), Кане – Салабай.

Запасные: Ющишин, Фернан.

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник – Хомченовский, Икенна – Задерака, Твердохлеб (Илич, 77), Д. Кузык (Бандейра, 90) – Микитишин (Соса, 66).

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Аморозо, Ндомбази, Лунев, Каменский, Юрчец.

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

В воскресенье, 30-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Команда Юрия Вернидуба только захотела вернуться в борьбу за места в еврокубках, как вновь получила серию матчей без побед, поэтому вновь должна бережно относиться к каждой возможности набрать очки. В добавок ко всему прочему, у «Кривбасса» теперь уже есть полтора матча в запасе, поэтому его реальное положение дел в турнирной таблице не знает никто. А вот с «Ворсклой» все очевидно – команда Юрия Максимова уже успела погостить в зоне вылета, ей не понравилось, поэтому сейчас полтавчане не проигрывают уже все те же три матча кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.