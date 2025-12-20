Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Парижане победили «Фонтене»
В субботу, 20 декабря, прошел матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором играли «Фонтене» и «ПСЖ».
Игра прошла на стадионе «Эммануэль Мюрзо» в городе Нант. Гости победили со счетом 4:0.
Полный матч за парижский клуб провел украинец Илья Забарный. За «ПСЖ» сегодня забивали голы Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш (дубль).
Ворота парижан защищал 19-летний вратарь Ренато Марин, который провел первый матч в сезоне.
Кубок Франции. 1/32 финала, 20 декабря.
Фонтене – ПСЖ – 0:4
Голы: Дуэ, 25, Дембеле, 34 (п), Рамуш, 53, 58.
