  Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Кубок Франции
Фонтене
20.12.2025 22:00 – FT 0 : 4
ПСЖ
Франция
20 декабря 2025, 23:55 |
1021
5

Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции

Парижане победили «Фонтене»

20 декабря 2025, 23:55 |
1021
5 Comments
Забарный принял участие в жестком разгроме ПСЖ в матче Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 20 декабря, прошел матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором играли «Фонтене» и «ПСЖ».

Игра прошла на стадионе «Эммануэль Мюрзо» в городе Нант. Гости победили со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полный матч за парижский клуб провел украинец Илья Забарный. За «ПСЖ» сегодня забивали голы Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш (дубль).

Ворота парижан защищал 19-летний вратарь Ренато Марин, который провел первый матч в сезоне.

Кубок Франции. 1/32 финала, 20 декабря.

Фонтене – ПСЖ – 0:4
Голы: Дуэ, 25, Дембеле, 34 (п), Рамуш, 53, 58.

По теме:
Забарный не будет играть с Сафоновым как минимум месяц
Энрике принял решение об участии Забарного в следующем матче
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
Кубок Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
andre_lui
Хто кого громив?
Ответить
+2
MCD-MEL
у жорсткому погромі ПСЖ. Хіба їх розгромили?
Ответить
+2
Варапай Мирабов
Кто ворота защищал?
Ответить
0
Mind Blowing
А Сифонов не пропустил ни одного гола! Вас заголовки что учить надо писать? Вы и так могете.
Ответить
0
Alex
Взяв участь у всіх голах!В думках
Ответить
0
