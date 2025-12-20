ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку
Владимир Бражко работает нон-стоп
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко опубликовал сторис со своего тренировочного процесса.
На видео футболист работает над силовой подготовкой, выполняя выпады и силовые упражнения с дополнительным сопротивлением.
Отдельный акцент сделан на развитие силы, устойчивости и выносливости, которые играют ключевую роль для игроков центра поля.
Тренировка проходила под контролем наставника, что подчеркивает системный подход Бражко к физической подготовке и его профессиональное отношение к работе над собой.
