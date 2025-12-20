Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку
20 декабря 2025
ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку

Владимир Бражко работает нон-стоп

ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко опубликовал сторис со своего тренировочного процесса.

На видео футболист работает над силовой подготовкой, выполняя выпады и силовые упражнения с дополнительным сопротивлением.

Отдельный акцент сделан на развитие силы, устойчивости и выносливости, которые играют ключевую роль для игроков центра поля.

Тренировка проходила под контролем наставника, что подчеркивает системный подход Бражко к физической подготовке и его профессиональное отношение к работе над собой.

Gargantua
по игре такое впечатление, что он только с девушкой своей упражняется. стремительная деградация за год.
