ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко опубликовал сторис со своего тренировочного процесса.

На видео футболист работает над силовой подготовкой, выполняя выпады и силовые упражнения с дополнительным сопротивлением.

Отдельный акцент сделан на развитие силы, устойчивости и выносливости, которые играют ключевую роль для игроков центра поля.

Тренировка проходила под контролем наставника, что подчеркивает системный подход Бражко к физической подготовке и его профессиональное отношение к работе над собой.