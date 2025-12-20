Всё очень серьезно. Спортивный врач оценил страшную травму Исака
Дмитрий Бабелюк подозревает, что форвард Ливерпуля порвал кресты
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму шведского нападающего «Ливерпуля» Александра Исака в матче 17-го тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» (2:1):
«Механизм травмы не был четко заметен, но можно заметить, как колено получает растяжение во внутренней его части.
Исак сразу почувствовал сильную боль, вызвал врачей и не смог продолжить игру. Да и на ногу наступать было сложно. Врачи, которые тестировали шведа, фокусировались исключительно на колене.
Здесь может быть много сценариев. Основной из них – травма медиальной коллатеральной связки колена. Также возможна травма мениска. Очень сомнительно, но нельзя исключать и разрыв крестообразной связки. Так или иначе – все это выглядит очень серьезно. Даже если это незначительная травма медиальной связки – это вылет на более чем месяц.
Учитывая травматизм Исака, его точно не будут форсировать. Можно предсказать, что Исак не только не поможет «Ливерпулю» в ближайшее время, но и сборной может не помочь в марте. Как минимум из-за того, что не успеет набрать оптимальную форму.
Очень показательный кадр, который усиливает подозрения о травме передней крестообразной связки. Удар сзади по голени при фиксированной стопе. Именно это и является функцией «крестов» – не давать смещаться голени вперед в колене. Это насильственное движение и мог выполнить Ван Де Вен, ударяя сзади по икроножной мышце.
Все еще больше шансов даю травме медиальной связки, но травма крестов перестала быть очень маловероятным сценарием».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «бланкос» поздравил украинского вратаря
Евгений получил должность в Армате