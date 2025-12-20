Всё очень серьезно. Спортивный врач оценил страшную травму Исака

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму шведского нападающего «Ливерпуля» Александра Исака в матче 17-го тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» (2:1):

«Механизм травмы не был четко заметен, но можно заметить, как колено получает растяжение во внутренней его части.

Исак сразу почувствовал сильную боль, вызвал врачей и не смог продолжить игру. Да и на ногу наступать было сложно. Врачи, которые тестировали шведа, фокусировались исключительно на колене.

Здесь может быть много сценариев. Основной из них – травма медиальной коллатеральной связки колена. Также возможна травма мениска. Очень сомнительно, но нельзя исключать и разрыв крестообразной связки. Так или иначе – все это выглядит очень серьезно. Даже если это незначительная травма медиальной связки – это вылет на более чем месяц.

Учитывая травматизм Исака, его точно не будут форсировать. Можно предсказать, что Исак не только не поможет «Ливерпулю» в ближайшее время, но и сборной может не помочь в марте. Как минимум из-за того, что не успеет набрать оптимальную форму.

Очень показательный кадр, который усиливает подозрения о травме передней крестообразной связки. Удар сзади по голени при фиксированной стопе. Именно это и является функцией «крестов» – не давать смещаться голени вперед в колене. Это насильственное движение и мог выполнить Ван Де Вен, ударяя сзади по икроножной мышце.

Все еще больше шансов даю травме медиальной связки, но травма крестов перестала быть очень маловероятным сценарием».