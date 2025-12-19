Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Арсений Батагов продолжает привлекать внимание европейских клубов. После последнего матча «Трабзонспора» против «Бешикташа» появилась информация о предложении по его трансферу: 20 миллионов евро от португальской «Бенфики».

По данным источников, тренер «Бенфики» Жозе Моуринью очень интересуется Батаговым и хотел бы видеть его в составе. Однако «Трабзонспор» отклонил предложение, ведь рассчитывает минимум на 30 миллионов евро.

Сообщается, что клуб готов обсуждать трансфер только при астрономических условиях, ведь Батагов – один из ключевых игроков в борьбе за вершину турнирной таблицы. Молодой украинский футболист демонстрирует преданность клубу и готов действовать в его интересах.