Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Батагов заинтересовал португальский гранд
Арсений Батагов продолжает привлекать внимание европейских клубов. После последнего матча «Трабзонспора» против «Бешикташа» появилась информация о предложении по его трансферу: 20 миллионов евро от португальской «Бенфики».
По данным источников, тренер «Бенфики» Жозе Моуринью очень интересуется Батаговым и хотел бы видеть его в составе. Однако «Трабзонспор» отклонил предложение, ведь рассчитывает минимум на 30 миллионов евро.
Сообщается, что клуб готов обсуждать трансфер только при астрономических условиях, ведь Батагов – один из ключевых игроков в борьбе за вершину турнирной таблицы. Молодой украинский футболист демонстрирует преданность клубу и готов действовать в его интересах.
