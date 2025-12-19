Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Португалия
19 декабря 2025, 21:42 | Обновлено 19 декабря 2025, 21:52
7

Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Батагов заинтересовал португальский гранд

19 декабря 2025, 21:42 | Обновлено 19 декабря 2025, 21:52
7 Comments
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Арсений Батагов продолжает привлекать внимание европейских клубов. После последнего матча «Трабзонспора» против «Бешикташа» появилась информация о предложении по его трансферу: 20 миллионов евро от португальской «Бенфики».

По данным источников, тренер «Бенфики» Жозе Моуринью очень интересуется Батаговым и хотел бы видеть его в составе. Однако «Трабзонспор» отклонил предложение, ведь рассчитывает минимум на 30 миллионов евро.

Сообщается, что клуб готов обсуждать трансфер только при астрономических условиях, ведь Батагов – один из ключевых игроков в борьбе за вершину турнирной таблицы. Молодой украинский футболист демонстрирует преданность клубу и готов действовать в его интересах.

Арсений Батагов трансферы Бенфика Трабзонспор Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Олійченко образився і повидаляв коментарі😂 ну це дійсно чоловічий вчинок💪
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ona_proigraet
цікаво, що Трабзонспор влітку рік тому заплатив за нього Зорі менше 2-х мільйонів. Тепер перепродадуть за 20-30 лямів. Дуже вигідна угода для Трабзона, наварити 20 мільйонів за рік.
Але, граючи в Зорі, ніяк Моур його не помітив би і ніхто не запропонував би 20 лямів,
Такий недолік нашого українського футболу, не граємо в єврокубках - не можемо продемонструвати рівень футболістів
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
А а в сболной Валела Бондаль
Ответить
+1
adidas777
Знов горе журналіст видаляє всі коментарі. Де йому вказують на його ляпи.
Вам не соромно спорт уа?
Ответить
0
AK.228
Солидно 
Ответить
0
