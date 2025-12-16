Европейский клуб получил предложение по украинцу. Есть ответ

Два игрока «Трабзонспора» Арсений Батагов и Крист Инао-Улай привлекают внимание нескольких европейских кубов Об том сообщает Takagazete.

По информации источника, во время матча турецкого клуба с «Бешикташем» за игрой двух футболистов следили скауты 11 ведущих европейских клубов, среди которых были «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». По обоим футболистам «Трабзонспор» получил предложение, но президент клуба отказал продавать игроков и готов на сделку только в случае большого предложения.

В текущем сезоне Арсений Батагов провел 16 матчей на клубном уровне, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.